«Воля государства выражается в законе об иноагентах»: «Мемориал*» сообщили, какие претензии к ним предъявляются

На прошлой неделе Генеральная прокуратура и прокуратура Москвы подали иски о ликвидации «Международного Мемориала*» и Правозащитного центра «Мемориал*» в Верховный суд РФ и в Мосгорсуд соответственно. «Международному Мемориалу*» предъявляют систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах». Правозащитному центру, помимо этого – оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций.

– Иски во многом схожи, кроме одного момента, – рассказала член совета ПЦ «Мемориал» Татьяна Глушкова. – Единственным основанием, по которому Генпрокуратура требует ликвидировать «Международный Мемориал*», это несоблюдение законодательства об иностранных агентах. То есть, несколько случаев, когда организация не промаркировала свои интернет-ресурсы, и один случай, когда прокуратура пришла и фактически силой изъяла на книжной ярмарке книги, изданные до 2016 года, которые не были промаркированы и просто лежали на стенде. Речь, по мнению прокуратуры, идёт о систематическом нарушении законодательства об иноагентах.

Это абсурд уже потому, что систематическое нарушение предполагает, что организация не устраняет нарушения.

Все материалы были промаркированы, а книги, изданные после внесения в реестр иноагентов, имеют соответствующую типографскую маркировку. Сайт, соцсети – всё имеет эту маркировку. Поскольку этот закон написан так, что соблюдать его практически невозможно: ты не можешь понять, что конкретно ты должен промаркировать. Например, до 2019 года к организациям не предъявлялось требований по маркировке соцсетей. Об этом требовании мы узнали из протоколов Роскомнадзора. Когда закон написан так, что ты не знаешь, что должен делать, чтобы его соблюсти, ликвидировать организацию за его невыполнение просто абсурдно.

ПЦ «Мемориал*», по словам Глушковой, дополнительно предъявляют претензии в нарушении закона о судебной системе РФ, так как он якобы отказывается исполнять судебные решения.

– По мнению прокуратуры, это означает ведение списка политзаключённых, который организация ведёт с 2009 года, – уточнила правозащитница. – По мнению прокуратуры, признание того, что лицо преследуется несправедливо, либо за то, что оно не совершало, либо мотивы преследования носят политический характер или с серьёзным нарушением права на справедливый суд – это отказ в исполнении судебных решений.

Такая трактовка нарушения закона о судебной системе также абсурдна, поскольку неисполнение судебного решения – это, например, уход в бега для человека, приговорённого к лишению свободы. Или невыплата штрафа. А публичное обсуждение судебных решений, разумеется, не является их неисполнением.

Также в рамках этого обвинения прокуратура говорит, что, поскольку, некоторые из фигурантов списков политзаключённых приговорены по террористическим статьям, ПЦ «Мемориал*» таким образом оправдывает участие в террористических и экстремистских организациях.

– Это, разумеется, не так, – продолжает Глушкова. – ПЦ «Мемориал*» никогда не оправдывал подобных действий. Единственная цель включения человека в список политзаключённых – это оценка обоснованности и справедливости его уголовного преследования. Более того. В каждой справке о политзаключённом, независимо от его взглядов, есть информация о том, что ПЦ «Мемориал*» не разделяет и не поддерживает его взгляды.

Один из самых позорных моментов в обоих исках правозащитница назвала абзац, где говорится, что организации нарушают целый ряд международных документов: конвенции о защите прав человека и правах ребёнка, а также… Всеобщую декларацию прав человека.

– Это говорит о том, что человек, составлявший эти иски, либо вообще не имеет юридического образования, либо настолько плохо изучал курс государства и права, что не знает, что соблюдать или не соблюдать международные документы может только государство, – делает вывод Глушкова. – Частное лицо или организация в принципе не могут их нарушить.

Закончив выступление, Татьяна показала свой значок с эмблемой «Мемориала*», выпущенный в 1989 году.

– Мне тогда было два года, – рассказала она. – Сейчас я нахожусь в Совете ПЦ «Мемориал*». Это организация, которая существует столько времени, что люди, которые живут столько, сколько она существует, уже могут входить в органы её управления. И сама идея её уничтожить более абсурдна, чем все те юридические моменты, о которых я сказала.

Председатель Совета ПЦ «Мемориал*» Александр Черкасов рассказал, что, когда они получили «чудные документы» от двух прокуратур, то удивились, разозлились и расхохотались одновременно.

– Претензии к нашему списку политзаключённых высказываются не в первый раз, – напомнил он. – Прокурорское представление, которое было вынесено нам 30 апреля 2013 года, как раз в этом нас и обвиняло, поэтому мы должны были быть включены в список агентов. Хорошая дата – 30-летие «Хроники текущих событий», и хорошая причина. Но теперь претензии к списку политзаключённых чуть-чуть иные. И, кроме формальностей, есть ещё и детали.

Это обвинение основано на экспертизе, которую делал так называемый Центр социокультурных экспертиз. Знаменитое заведение. Оно делало экспертизы по делу «Пусси Райот», по делу Дмитриева, по Свидетелям Иеговы**. И оно считает, что мы с помощью страшных слов воздействуем на сознание и т. д., что делаем не то, признавая Хизб-ут-тахрир***, признанных террористами, или свидетелей Иеговы, признанных экстремистами, политическими заключёнными. Они зачем-то приложили к своей экспертизе текст, который содержит цитаты из их же экспертизы по Свидетелям Иеговы**. На каких основаниях они объясняли, что Свидетели** – плохие?

Они утверждают, что они угрожают территориальной целостности России, потому что верят в конец света. Потому что тогда будет дестабилизация и границы нарушатся. И они оправдывают геноцид, потому что верят в казнь Содома и Гоморры. А теперь они написали и про нас. И на основании этого прокуратура вынесла заключение об оправдании терроризма и экстремизма.

Черкасов обратил внимание на то, что прокурорские документы датированы декабрём прошлого года.

– Если год назад они обнаружили такое страшное преступление, то почему сразу не побежали его пресекать? – продолжил он. – Да потому, что всё это полная ерунда и они сами это знают. И сейчас, видимо, когда их сверху пнули, они посмотрели, что у них есть и положили эту бумажку снова. Всё подтверждает, что претензии к нам ничтожны и есть только воля государства, которая уже лет десять выражается в этом законе об иноагентах: сделать подконтрольным всё, что не контролируется.

В мероприятии также участвовали представители Евросоюза. В частности, комиссар по правам человека СЕ Дуня Миятович подчеркнула, что с уничтожением «Мемориала» множество людей останется без защиты и не смогут обращаться в ЕСПЧ. Она также добавила, что закон об иноагентах неприемлем и должен быть отменен, и многие в Европе поддерживают это мнение.

*Признан в России иноагентом

**Признаны в России экстремистами

***Признаны в России террористами