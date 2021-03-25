Фильм-расследование «Собеседника». Тайные закрома Дмитрия Патрушева

Дмитрий Патрушев - самый скромный министр российского кабмина. Не потому что ведет скромный образ жизни, а потому что скрывает его тщательней прочих. Однако "Собеседнику удалось найти не только засекреченную загородную усадьбу чиновника, но и жен, которых он на ней прячет. Да, у министра, как минимум, две жены. На троих у них - шестеро детей...

С полным текстом расследования о подмосковном гареме Дмитрия Патрушева можно ознакомиться на https://sobesednik.ru/rassledovanie/20211115-tainye-zakroma-ministra-selskogo-xozyais