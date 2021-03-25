Тайные закрома министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева

Еда в России стала роскошью. С начала года к октябрю подорожали: морковь - на 31%, картофель - на 44%, капуста - вообще на 86%... И это осенью, когда после сбора урожая продовольственная инфляция должна уходить в минус.

Зато, пока простые крестьяне, получая копейки, разребают лопатой навоз, вместо них лопатой деньги гребут владельцы сетевых магазинов. Вместо поднятия села льготные кредиты уходят крупным агрохолдингам и далее - либо в офшор, либо на пиры во время инфляции, один из которых прогремел недавно в Краснодарском крае (там бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев под салют и "Би-2" потчивал гостей "черной икрой, покрытой сусальным золотом").

Если так гуляет бывший министр, представляете, как должен жить нынешний. Не представляете? Тогда мы вам сейчас расскажем.