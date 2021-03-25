Тайные закрома министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева
"Собеседник" нашел огромную усадьбу, которая принадлежит главе Минсельхоза и его ...женам. Да, у министра, как минимум, две жены. На троих у них - шестеро детей.
Еда в России стала роскошью. С начала года к октябрю подорожали: морковь - на 31%, картофель - на 44%, капуста - вообще на 86%... И это осенью, когда после сбора урожая продовольственная инфляция должна уходить в минус.
Зато, пока простые крестьяне, получая копейки, разребают лопатой навоз, вместо них лопатой деньги гребут владельцы сетевых магазинов. Вместо поднятия села льготные кредиты уходят крупным агрохолдингам и далее - либо в офшор, либо на пиры во время инфляции, один из которых прогремел недавно в Краснодарском крае (там бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев под салют и "Би-2" потчивал гостей "черной икрой, покрытой сусальным золотом").
Если так гуляет бывший министр, представляете, как должен жить нынешний. Не представляете? Тогда мы вам сейчас расскажем.
Самый скромный министр
Дмитрий Патрушев - самый скромный министр российского камбина. Не потому что ведет скромный образ жизни, а потому что скрывает его тщательней прочих. Недвижимость министра сегодня не просто оформлена на "Российскую Федерацию". Она полностью удалена из Росреестра. Тем более более, было, что удалять.
Например, три гаража в доме Управления делами президента на Рочдельской улице. При том, что квартиры в этом доме в Дмитрия Патрушева, согласно его декларации, нет. Ну разве не странно! Три гаража, одна задекларированная машина, и ни одной квартиры. Зачем ему столько парковочных мест, на которых не только почти нечего парковать, но и незачем. Или есть?
Еще несколько лет Патрушевы получили на Рочдельской от государства квартиру, площадью 257 м2 и стоимостью около 100 млн. рублей. Сегодня она формально принадлежит отцу чиновника (хотя эта информация тоже секретна), и министр должен был по идее внести ее в декларацию, как находящуюся у него в пользовании, раз он там паркуется. Если он, конечно, не спит в гараже. Но в декларации такой информации нет.
Впрочем, для сна у чиновника есть собственные засекреченные 220 м2 на набережной Москвы-реки (еще 200 млн. рублей). "ЖК "Дом над Водой" - клубный дом на 27 квартир, - было сказано в объявлении на ту самую квартиру свободной планировки, которую облюбовал Дмитрий Патрушев. - Фасад дома оформлен с использованием дорогостоящих натуральных материалов - колонны, балконы с коваными ограждениями, первый этаж отделан камнем. Охранная сигнализация, система контроля доступа, служба ресепшн, тревожная кнопка. Внутренний двор благоустроен газонами, декоративными уличными фонарями, цветниками, а вдоль набережной организована прогулочная парковая зона".
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ
Старший сын главы Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Родился в 1977 году в Ленинграде. Выпускник Академии ФСБ. После работы в руководстве ВТБ (старший вице-президент), Россельхозбанка (председатель правления) и Газпрома (член совета директоров) 18 мая 2018 года назначен на пост министра сельского хозяйства страны. Получил от Владимира Путина Орден Почета «за большой вклад в организацию кредитного обеспечения агропромышленного комплекса».
Из окон чиновника открываются роскошные виды на площадь Европы, Воробьевы горы, Новодевичий монастырь, Белый дом... Но какой же министр сельского хозяйства не хочет быть близок к земле! И земля у Дмитрия Патрушева тоже нашлась. Вместе с небольшим (по министерским меркам) домом на 300 м2. Они, правда, тоже удалены из Росреестра, но их площадь полностью совпадают с теми, что указаны в декларации чиновника. Расположены владения в Истринском районе Подмосковья. На холме с прекрасными видами на природу и на карьеру.
По размеру, как Красная площадь
- А нам то что, что министр тут живет! Он к нам за продуктами все равно не заходит и на цены не смотрит, - пожимает плечами продавщица местного сельмага.
Мы на цены посмотрели. Лук репчатый - 55 рублей за кило, картофель и капуста - 61 рубль, морковь - 66 рублей, молоко - 82 рубля за литр... Чуть ли не вдвое выше, чем год назад.
- И знаете что, - раскрыла продавщица тайну. - Я думаю, министр вообще по магазинам сам не ходит. Даже жена его, если и ходит, то в дорогие. Так что мы их у себя не видели не разу.
И вообще не видели иначе, чем по ТВ. Еще бы. Забор вокруг усадьбы министра такой высоты, что через него даже со стремянки не заглянешь. Иначе все бы узнали, что размер владений с его домом раз в пять больше, чем указано в декларации. Почти два с половиной гектара. Чтобы вы понимали, это такая же территория, как Красная площадь. Парады можно проводить.
На территории вместо рассады:
- прогулочные дорожки с фонарями (для променада),
- двухэтажный 309-метровый коттедж (видимо, для многочисленной прислуги),
- огромный арочный шатер 15 на 15 метров (для уличных гуляний),
- спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, и, естественно, воллейболом (отец министра, Николай Патрушев, входит в руководство Всероссийской Федерации воллейбола),
- и современный особняк для приема гостей. Приличный особняк, на 2682 м2. Именно отсюда, например, Анна Патрушева (жена двоюродного брата министра, Владимира Патрушева) выложила в сеть свое фото вместе с Анной Нетребко.
Впрочем, это только часть усадьбы, публичная, открытая для Нетребко и прочих гостей семьи. В целом имение по своему устройству напоминает владения то ли средневековых феодалов, то ли турецого султана. Потому что за главным забором Дмитрия Патрушева - еще один. Такие ставили феодалы - для защиты себя от холопов. Ну или султаны - для защиты своего гарема от посторонних глаз.
За этим внутренним забором уже и спрятана приватная жилая зона: шикарная изба, тренажеры, детская площадка, гараж, хозпостройки, открытый бассейн... И большая министерская семья.
"Здорово, Кострома!"
Только часть земельных участков усадьбы размечена на кадастровой карте. Один из них принадлежит Елизавете Патрушевой, в девичестве Гаршиной, хормейстеру Большого детского хора ВГТРК и вокалистке известной фолк-группы "Иван Купала". Именно ее квартиру Дмитрий Патрушев указывает в своей декларации как находящуюся в собственности у его старшей дочери. Но...
Как выяснил "Собеседник", недвижимость Елизаветы Патрушевой расположена в историческом особняке на Петровке, рядом с Бульварным кольцом. Вот только у певицы там не одна, а две квартиры на верхнем этаже. Судя по всему, речь может идти об объединенном двухуровневом лофте с отдельным блоком для няни и дровяным камином, общей площадью не 162 м2, как в декларации чиновника, а около 350 м2. Рыночная стоимость - свыше 300 млн. рублей. Летом лофт такой площади выставлялся здесь на продажу, но сейчас объявления сняты.
Соседкой Патрушевой в этом доме не так давно стала Ида Кехман, супруга нового гендиректора МХАТ им. Горького. Известно, что на подмостки Владимир Кехман пришел в статусе «бананового короля»; его группа JFC импортировала в страну бананы из Эквадора. Занятное совпадение: несколько лет назад в партии прибывших морем бананов Кехмана силовики нашли 120 кг другой продукции сельхозпроизводителей Латинской Америки - кокаина. После того, как JFC обанкротилась, дипломатическим багажем уже на самолете Николая Патрушева, отца главы Минсельхоза, также пытались провести в Россию 389 кг белого порошка. Словом, семьям соседей есть, на какой почве снюхаться.
Однако... На Петровку Елизавета Патрушева перебралась из высотки "Воробьевы горы", где у нее было 175 м2 стоимостью 75 млн. рублей. Ту, прежнюю, квартиру она получила в дар от "Российской Федерации" еще в 2010 году. При выделении супружеской доли! Поскольку никакой Елизаветы Патрушевой в декларациях чиновника за последние годы нет, уже тогда речь могла идти о разводе.
Но почему тогда на фото риэлторов с Петровки отчетливо видны не только фортепиано, за которым можно петь песню про "Брови", но и разбросанные по лофту игрушки для малышей? Если фотографии свежие, то прибавление в семье было не так уж давно. Если у Патрушевой - новый супруг, то почему она сохранила прежнюю фамилию? Почему уже после развода с нынешним министром стала совладелицей их общей загородной усадьбы? Дозвониться до певицы не удалось. На посланные по электроной почте вопросы она не ответила.
Младший брат Елизаветы Патрушевой Андрей Гаршин также от общения отказался:
- Времени нет.
Не ответил он и на письменные вопросы, которые касались уже его личных отношений со свояком. В результате так и осталось непонятным, на каком основании Россельхозбанк, Наблюдательный совет которого возглавляет Дмитрий Патрушев, выделял государственные контракты фирме "Биджи инжиниринг", созданной Гаршиным. Россельхозбанк запрос "Собеседника" также проигнорировал, хотя речь идет о прямом конфликте интересов.
Кроме этого, фирма Гаршина помимо госзаказов еще и получила в лизинг новенький Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC, специально пригнанный из Эстонии. Лизингодатель в реестре также засекречен, но страховку на люксовую иномарку оформлял "Газпром". Насколько вегетаринскими были условия лизинга, тоже загадка, но во время заключения договора одним из топ-менеджеров монополии был Андрей Патрушев, младший брат свояка бизнесмена.
Словом, Патрушевы и Гаршины до сих пор близки и территориально, и финансово. Если между Дмитрием и Елизаветой Патрушевой и был заключен развод, то непонятно, развод кого.
Женатый холостяк
При этом одной жены министру Патрушеву, видимо, недостаточно. Часть его загородного поместья оказалась оформлена на некую Марину Артемьеву. В Москве нашлось всего несколько женщин с такими ФИО, но лишь одна из них передвигается по столице на авто с авантажным госномером АМР. Именно она в конце 2010 года родила мальчика по фамилии Патрушев. Судя по всему, речь идет об очередной супруге министра, генеральном продюсере и гендиректере телеканала о моде World Fashion Channel. Правда, как сказали нам на канале, уже "бывшем" продюсере и директоре:
- Она у нас уже давно не работает.
Во всяком случае, формально. Сегодня доли Артемьевой в уставном капитале ООО "Уорлд Фэшн Ченал" и "Уорлд Фэшн Продакшн" переписаны на Виталия Морозова. Модник тот, правда, не очень известный, зато прежде возглавлял мясо-консервный комбинат "Бурятмясопром", принадлежавший ...Россельхозбанку.
Официально Дмитрий Патрушев на Артемьевой не женат, но сама она в одном из немногочисленных интервью рассказывала об отце своих детей как о муже:
"- У меня получилось, что первый ребенок родился в 36 лет, с мужем я встретилась в 35, а до этого момента я успела точно понять что я вообще хочу от жизни, как строить эту жизнь...
- А как вы с мужем познакомились?
- Банально, на дне рождения одного друга. Пришли оба на праздник, познакомились. Это было зимой, мы решили поехать на исследование новых российских горнолыжных трасс, — там и состоялись наши первые романтические свидания".
Судя по интервью, знакомство стряслось в конце 2009 года, в начале 2010-го Патрушев отдал первой супруге квартиру, а уже в конце 2010-го у Артемьевой и Патрушева появился ребенок. По датам все сходится. Не сходится только семейный статус. У Марины Артемьевой ВКонтакте он "замужем", а Дмитрий Патрушев, по данным его декларации, не женат. Но загородной недвижимостью они владеют вместе. Причем вместе не только друг с другом, но и с Елизаветой Патрушевой, у которой тоже в соцсети "замужний" статус.
Самих женщин такие отношения, видимо, устраивают. Когда Марина Артемьева работала на телеканале, госконтракты ее "Уорлд Фэшн Ченал" получал только от одного заказчика - Ювелирной группы "Смоленские бриллианты". Фирменный магазин этой группы расположен на первом этаже того самого дома на Петровке, в котором приобрела лофт Патрушева-Гаршина.
"Бывшие" "нынешней"
World Fashion Channel, где прежде работала Артемьева, принадлежит известному миллиардеру Игорю Кесаеву, хозяину торговых сетей "Виктория", "Дикси", "Красное и белое"... По логике российских реалий, именно дистрибьюторы вместо крестьян наживаются на росте цен на продукты. Во всяком случае, так считают сами крестьяне.
Контроль над "Красным и белым" Кесаев получил после того, как в эту компанию его конкурентов нагрянула ФСБ, на которую имеет серьезное влияние отец министра, Патрушев-старший. Рейды прошли в декабре 2018 года. В январе 2019-го бывший хозяин "КиБ" согласился впустить Кесаева в свой бизнес. В апреле сделку одобрила ФАС, а уже в мае Марина Артемьева выкупила в Подмосковье землю для расширения усадьбы Дмитрия Патрушева. Такое вот совпадение.
Мало того, к тому моменту Артемьева стала учредителем ООО НИИ «Сибнефтегазпроект», связанным со скандальным бизнесменом Алексеем Хотиным. Банкротство его банка «Югра» называли «самым крупным страховым случаем» в финансовой истории России (выплаты обманутым вкладчикам оценили в 172 млрд. рублей). При этом в СМИ писали, будто Хотины и Патрушевы дружат семьями. Структуры банкира даже стали спонсорами воллейбольного клуба «Динамо», за который болеют Патрушевы. После краха "Югры" выяснилось, что вместо того, чтобы выделять все имеющиеся средства на развитие фермерства, подконтрольный Дмитрию Патрушеву Россельхозбанк давал кредиты на финансирование проектов Алексея Хотина (речь идет о сумме больше миллиарда у.е.).
Возможно снова совпадение, но специалист по моде Марина Артемьева, прежде не связанная с нефтянкой, стала учредителем "Сибнефтегазпроекта" после того, как Центробанк отобрал лицензию у хотинской «Югры». Когда Алексея Хотина задержали, а на счета его фирм был наложен арест, именно Россельхозбанк обратился в суд с ходатайством о снятии со счетов ареста.
Сейчас дележ империи Хотина еще продолжается (это отдельная тема), но масштабная расширение загородного поместья Дмитрия Патрушева развернулась именно после того, как Марина Артемьева 1) стала на время, образно говоря, частью этой империи, и 2) когда ее бывший работодатель Игорь Кесаев расширил свою. Впрочем, формально министр Патрушев тут не причем. Он ведь у нас холостяк. Стоит особняком. Причем, даже не своим.
Каков на сегодняшний день семейный статус Елизаветы Патрушевой и Марины Артемьевой, и сколько у Дмитрия Патрушева на самом деле жен и особняков, ни в Минсельхозе, ни Россельхозбанке "Собеседнику" даже не ответили, несмотря на неоднократные запросы. Вместо этого Росреестр еще больше засекретил недвижимость Артемьевой (теперь она также оформлена на "Российскую Федерацию"). Кроме этого засекреченным оказалось ее интервью о знакомстве с супругом (сейчас его можно найти только в кэше).
Конечно, личная жизнь министра - его личное дело, но только до тех пор, пока министерство не начинает давать из-за этого сбой. Ведь самый большой секрет заключается не в том, на скольких же чиновник женат и кто его через супруг содержит, а в том, когда же наконец закончится этот безумный рост цен на продукты.