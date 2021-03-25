«Пандемия далеко не побеждена»: Путин предупредил о риске новых волн ковида
Говорил это Путин на совещании с дипломатами МИДа, выступая на расстоянии до десяти метров от них, как обычно, без маски
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ заявил о невозможности изолироваться от пандемии коронавируса в отдельно взятой стране. Он подчеркнул, что о победе над болезнью говорить рано и заявил, что без международного сотрудничества в этой сфере справиться с болезнью не удастся.
«Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания,
и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — приводит слова главы государства ТАСС.
Говоря о борьбе с распространением вируса на международном уровне, Путин заявил, что в ходе саммита «Большой двадцатки» он «призвал партнёров действовать оперативно» в вопросе возобновления деловой и туристической активности между странами, а также к взаимному признанию вакцин.
Также российский лидер выразил свою поддержку Всемирной организации здравоохранения.