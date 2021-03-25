«Пандемия далеко не побеждена»: Путин предупредил о риске новых волн ковида

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ заявил о невозможности изолироваться от пандемии коронавируса в отдельно взятой стране. Он подчеркнул, что о победе над болезнью говорить рано и заявил, что без международного сотрудничества в этой сфере справиться с болезнью не удастся.

«Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания,

и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — приводит слова главы государства ТАСС.