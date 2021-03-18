Как Россия «побеждала» коронавирус: Хроника катастрофы в заявлениях чиновников

В России в период с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней - об этом объявил президент России Владимир Путин, поддержав предложение главы Минздрава Татьяны Голиковой. Решение принято из-за сложной ситуации с коронавирусом - ежедневно в стране умирают больше 1 тыс. человек с подтверждённым COVID-19.

— Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, - сказал глава государства.

Путин также добавил, что регионы при необходимости могут объявить период нерабочих дней и раньше, начиная с 23 октября, а также продлить этот режим после 7 ноября.

Кроме того, президент не допустить развитие ситуации с COVID-19 «как в Европе».

— В некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Их содержат даже на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи. Некоторые даже не добираются до больниц - мест не хватает. Я прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило, - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Между тем, из российских регионов регулярно приходят сообщения о нехватке мест в больницах и отказе в госпитализации больным коронавирусом. Так, врачи больницы в Курской области отказались госпитализировать женщину с 50%-м поражением легких. Ей пришлось ждать пять дней. А в В Вологде медики отправили пациента с симптомами COVID-19 домой пешком прямо посреди ночи — врачи посчитали поражение лёгких недостаточно серьезным.

Власти России уже неоднократно говорили о победе над коронавирусом - все это привело к тому, что страна вышла в мировые лидеры по суточному числу жертв. «Собеседник» сделал подборку триумфальных заявлений чиновников.