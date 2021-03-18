Как Россия «побеждала» коронавирус: Хроника катастрофы в заявлениях чиновников
В стране фактически объявляют локдаун из-за высокой смертности, хотя власти несколько раз говорили о победе над ковидом.
В России в период с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней - об этом объявил президент России Владимир Путин, поддержав предложение главы Минздрава Татьяны Голиковой. Решение принято из-за сложной ситуации с коронавирусом - ежедневно в стране умирают больше 1 тыс. человек с подтверждённым COVID-19.
— Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, - сказал глава государства.
Путин также добавил, что регионы при необходимости могут объявить период нерабочих дней и раньше, начиная с 23 октября, а также продлить этот режим после 7 ноября.
Кроме того, президент не допустить развитие ситуации с COVID-19 «как в Европе».
— В некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Их содержат даже на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи. Некоторые даже не добираются до больниц - мест не хватает. Я прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило, - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Между тем, из российских регионов регулярно приходят сообщения о нехватке мест в больницах и отказе в госпитализации больным коронавирусом. Так, врачи больницы в Курской области отказались госпитализировать женщину с 50%-м поражением легких. Ей пришлось ждать пять дней. А в В Вологде медики отправили пациента с симптомами COVID-19 домой пешком прямо посреди ночи — врачи посчитали поражение лёгких недостаточно серьезным.
Власти России уже неоднократно говорили о победе над коронавирусом - все это привело к тому, что страна вышла в мировые лидеры по суточному числу жертв. «Собеседник» сделал подборку триумфальных заявлений чиновников.
14 июня, 2020
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
— Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так и дальше было, - сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
22 августа, 2020
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом.
— В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней, - сказал Кириенко, выступая на молодёжном форуме «Территория смыслов».
28 августа, 2020
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательную победу над коронавирусом удастся одержать максимум через шесть месяцев.
— Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские учёные, мировые учёные, московские. Создаётся вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется, - сказал Собянин на заседании городского педагогического совета.
20 января, 2021
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия справилась с пандемией лучше других стран.
— В отличие от многих стран мира, мы прошли эти испытания с гораздо меньшими издержками, — отметила она в рамках открытия весенней сессии. По её словам, в стране удалось сохранить жизни и здоровье граждан.
20 февраля, 2021
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил об отступлении коронавируса, назвав медработников главными героями нашего времени.
— Можно уже сказать, что мы побеждаем COVID-19. Есть и лекарства, и вакцина, идёт прививочная кампания. Когда мы получим коллективный иммунитет, то можем снять маски и жить привычной жизнью, - заявил он.
9 апреля, 2021
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предрекла избавление России от COVID-мер раньше других стран.
— Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдёт это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы, — заявила Матвиенко.
26 апреля, 2021
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ряд российских регионов практически победили коронавирус.
— Сегодня пять регионов, которые идут уже по пути элиминации в целом этого возбудителя. Весьма успешно ряд регионов уже начали реализовывать целый комплекс мероприятий, – рассказал Мурашко.
16 июля, 2021
Президент России Владимир Путин заявил, что последствия пандемии коронавируса в РФ в целом преодолены, экономика страны восстановилась.
— В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям, - сказал Путин, выступая на неформальной встрече лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество».
2 сентября, 2021
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации и снижении заболеваемости коронавирусом в РФ.
— В РФ мы чётко видим стабилизацию и снижение. В 8 субъектах остаётся рост, не сказать, что он взрывной, но пока эти субъекты в стадии роста. В 30 субъектах мы видим стабильную ситуацию несколько недель и, если все будет правильно, все меры будут соблюдены и дальше будут держаться, и дальше будет снижение. И в 47 субъектах сегодня снижение, это такой хороший показатель на начало сентября, но все-таки цифра высоковата для начала учебного года, - подчеркнула Попова.
3 сентября, 2021
Вице-премьер Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что осенью Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу.
— Это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень. Сегодня количество взрослых вакцинированных людей в России — 45,4 млн человек, которые привились по одному разу, и 38,5 млн — это полностью привитых, — отметила она.