Путин поддержал предложение о введении временного локдауна в России

Президент России поддержал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил на онлайн-встрече с правительством, посвящённой пандемии.

Глава государства добавил, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября, и порекомендовал россиянам прививаться от коронавируса.