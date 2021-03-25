Голикова: Нужно объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Кое-где – с 23 октября

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

В отдельных регионах, по её словам, ввести нерабочие дни необходимо уже с 23 октября.

По словам зампреда правительства, после снятия локдауна 7 ноября субъектам Федерации рекомендуется пускать жителей в общественные места и другие объекты социальной инфраструктуры исключительно по QR-кодам.

Также г-жа Голикова предлагает как минимум на месяц перевести на удаленку работников старше 60 лет, передает ТАСС.

Она также считает, что всем сотрудникам предприятий нужно выделить два дополнительных выходных для вакцинации.