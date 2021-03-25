Мурашко назвал семь регионов, где локдаун можно объявлять с 23 октября

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил субъекты Федерации, в которых ситуация с распространением коронавируса наиболее неблагоприятная. Это республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, а также Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области.

«Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан», — заявил он в ходе заседания правительства, на котором вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено объявить нерабочими днями по всей стране неделю с 30 октября по 7 ноября.

Эти семь регионов — потенциальные кандидаты на обозначенные зампредом правительства субъекты, где локдаун следует начать на неделю раньше — с 23 октября по 7 ноября.

Глава Минздрава с такой постановкой вопроса согласен. Он отметил, что, несмотря на прирост по вакцинации, «нефармакологические, немедицинские меры [то есть ограничения, — ред.] сегодня просто крайне необходимы» (цитата по ТАСС).

Напомним, что ранее предложение вице-премьера поддержал и глава правительства Михаил Мишустин. Окончательное решение предстоит принять президенту Владимиру Путину.