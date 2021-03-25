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Мишустин согласен с необходимостью ввести локдаун на неделю

Мишустин согласен с Голиковой о необходимости недельного локдауна из-за коронавируса

Фото: Global Look Press

Михаил Мишустин

Председатель правительства Михаил Мишустин согласен с вице-премьером Татьяной Голиковой о необходимости объявить неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями

По его словам, это нужно делать по всей стране, передает ТАСС. Голикова также отмечала, что для регионов с особенно сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни нужно объявлять уже с этой субботы, 23 октября.

Соответствующее предложение будет направлено президенту России Владимиру Путину, который должен утвердить решение правительства. Напомним, что в прошлый раз, когда в стране вводили режим нерабочих дней, об этом заявлял лично глава государства в обращении к гражданам. Продлевал он их также лично через телеобращения.

Как ранее заявила Голикова, после 7 ноября регионам следует открывать объекты только при условии, что пускать в них будут лишь по QR-кодам.

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