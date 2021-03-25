Помещенному в СИЗО ректору Шанинки Зуеву не дали взять с собой сумку с необходимыми вещами

Обвиняемого в мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева сегодня ночью доставили в СИЗО №7 УФСИН России по городу Москве и поместили в двухместную камеру. Об этом написал член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в своем Facebook.

«Сергей Зуев ранее перенёс операцию на сердце. Сегодня утром он чувствовал повышенное давление, но не смог его измерить, потому что конвой, забирая его из суда, не позволил ему взять сумку с вещами, в которой был тонометр. Сергей Эдуардович также остался без смены белья, гигиенических принадлежностей, тёплых вещей. После нашего вмешательства администрация СИЗО обещала принять вещевую передачу для Зуева от его жены», – сообщает Мельников.

Как рассказал Зуев наблюдателям, он находится в двухместной камере с телевизором, без холодильника. У него есть сосед, который также обвиняется по статье о мошенничестве.

Ранее адвокаты ректора Шанинки представили в Мосгорсуд заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии у него заболеваний, препятствующих его содержанию в СИЗО, но суд все равно изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражей.

Сергей Зуев задержали 12 октября. Он находился под домашним арестом с 13 октября, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.