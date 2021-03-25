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«Пытки, шантаж и террор»: Григорий Юдин связывает проверку в «Шанинке» с давлением на ректора

Профессор «Шанинки» уверен, что у следователей просто нет никаких доказательств, поэтому они и давят на Зуева, чтобы он оговорил себя и коллег

Фото: пресс-служба "Шанинки"

Григорий Юдин и Сергей Зуев

Философ, социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Григорий Юдин уверен, что инициированные прокуратурой проверки в «Шанинке» и в Институте общественных наук РАНХиГС являются элементами прямого давления на возглавляющего их Сергея Зуева, которого обвиняют в мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По его мнению, в деле ничего нет и от Зуева требуют оговорить себя и других людей.

Профессор обращает внимание на то, что сперва Зуева «схватили и запихнули на сутки в камеру», а затем допрашивали 30 часов, несмотря на серьезные проблемы с давлением и две перенесенные летом операции на сердце. Следователи «своего добились», поясняет Юдин, говоря о госпитализации ректора «Шанинки» и очередной операции на сердце, которая накануне срочно потребовалась Зуеву.

«По моему нехитрому мнению, причина, по которой всё это делается, очень проста. Людей шантажом заставляют оговорить себя и всех, на кого им покажут. Выбор, который предлагают Сергею Зуеву — либо он всех оговорит, либо он не увидит своего внука [накануне дочь Зуева родила мальчика, — ред.] и отправится с операционного стола прямиком в тюрьму. Во всяком случае, для меня со стороны это выглядит именно так», — говорит профессор «Шанинки».

Он не верит, что якобы не связанные с делом Зуева проверки в «Шанинке» и в Институте общественных наук РАНХиГС могут быть совпадением. Юдин отмечает, что проверки проводят не по требованию Рособрнадзора, который занимается регулированием образовательной деятельности вузов, выдает лицензии и аккредитует их, а именно прокуратуры, параллельно требующей отправить Зуева в СИЗО, несмотря на состояние его здоровья — суд первой инстанции ранее счел такую меру пресечения избыточной и назначил Зуеву домашний арест.

«Все эти пытки, шантаж и террор, которые обрушились на людей, очевидно, связаны с очень простым обстоятельством. В деле ничего нет, — говорит профессор Юдин. — Я не знаю, остался ли в России способ найти управу на садистов. Но зато я знаю, что нужно называть вещи своими именами».

Теги: #Шанинка

Рубрика: Общество

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