Главное к 22 октября: Колбаса подорожает, режиссера «Ералаша» обвиняют в педофилии, проверка в РАНХиГС

Одного из режиссеров-постановщиков киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого обвиняют в совершении развратных действий в отношении ребенка от 12 до 14 лет (часть 2 статьи 135 УК РФ). Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на суд, продливший срок ареста Белостоцкого. В СИЗО режиссера отправили ещё год назад. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что обвинения в его адрес были ужесточены до половых сношений с несовершеннолетним. К какому периоду времени относятся преступления, неизвестно.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ожидает, что в период «нерабочих дней с сохранением заработной платы» на курорт приедет столько же людей, как в летнее время. «Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч приедет железнодорожным транспортом», — поясняет он.

Не закроются на время неформального локдауна и храмы Русской православной церкви, сказал замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) РИА Новости. Он отмечает, что с прошлого лета эпидемиологические требования к храмам не менялись. Впрочем, настоятелям все же рекомендуют тщательней следить за соблюдением уже имеющихся требований.

В конце октября — начале ноября в России на 7-20% вырастут цены на колбасы и сосиски. Об этом более 10 крупнейших производителей предупредили торговые сети, передают «Известия». Удорожание продукции объясняют ростом цен на само мясо, яичный меланж, упаковку и моющие средства. В Минсельхозе говорят, что пытаются стабилизировать ситуацию.

Накануне прокуратура устроила внеочередную проверку в Институте общественных наук РАНХиГС, который возглавляет ректор «Шанинки» Сергей Зуев, обвиняемый по делу о мошенничестве экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источник. Отмечается, что прокуроры так же, как и в «Шанинке», запрашивают документы, не относящиеся на первый взгляд к делу Зуева. — о ходе образовательного процесса.

Власти Латвии отобрали лицензию на вещание у «Первого балтийского канала». Он транслировал в стране «Первый канал». Утверждается, что канал трижды за год серьезно нарушил законодательство в области СМИ, показывая недостаточно европейского контента (по закону он должен занимать 51% от всего контента) и распространяя фейки, угрожающие здоровью граждан — «Первый балтийский канал» рассказывал, будто селедка помогает не заболеть ковидом.

В ходе саммита лидеров ЕС страны-участницы договорились активнее бороться с фейками о коронавирусе, передает Deutsche Welle. Там отметили, что, несмотря на общие успехи стран в вопросе вакцинации, в отдельных странах Союза число привитых недостаточное и ситуация с распространением болезни остается тяжелой. Также лидеры ЕС продолжат вакцинацию наиболее нуждающихся стран мира.

Министры обороны стран НАТО утвердили стратегию по противодействию потенциальному нападению России. Они, впрочем, оговариваются, что неизбежным такой сценарий не считают, передает Reuters. В плане рассматриваются варианты агрессии в разных регионах и с использованием разных механизмов. В частности, отмечается вариант одновременной атаки со стороны Черного моря и Балтийского. Также предусмотрены различные комбинации атак, от обычных до ядерных и хакерских.

Доля семи российских банков на мировом рынке платежей по картам составила 9,7%, передает РБК. В эту статистику не входят карты «Мир», занимающие четвертую часть от российского рынка электронных платежей. Из семи представленных регуляторов «Сбербанк» лидирует, на порядок опережая своих конкурентов по объему транзакций.