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Вчера, в 23:23

Геннадий Онищенко призвал россиян сдать билеты в Крым

Экс-депутат Госдумы вместо курортов послал всех в лес

Геннадий Онищенко
Фото: Личный архив

Геннадий Онищенко в тревоге за отдых россиян

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко обеспокоен обратным эффектом от объявленных в стране дополнительных выходных с 30 октября по 7 ноября.

– Самое главное сегодня – эта семидневка, – отметил в беседе с «Собеседником» профессор медицины Геннадий Онищенко после того, как Владимир Путин объявил всероссийскую нерабочую неделю. – Несмотря на то, что президент по существу призывал всех быть благоразумными – прививаться и соблюдать все правила, но инерция человеческой психики не поддаётся даже призыву главы государства. С утра все государственные каналы взахлёб рассказывали, как раскупаются билеты в Крым и как бронируются места в гостиницах.

Это будет тот фактор, который будет работать отнюдь не по сдерживанию, а, наоборот – на интенсификацию эпидемического процесса. Трудно предположить, что кто-то прилетит в Крым для того, чтобы сидеть в номере гостиницы, – рассуждает бывший главный санитарный врач страны.

– Учитывая, что в питание в номера там разносят по особому заказу, все будут питаться в одном ресторане. Это достаточно короткое время – за 1,5 часа все должны позавтракать или пообедать – это ещё больше усугубляет ситуацию.

Я уже не говорю о перелёте в самолёте, который из всех транспортных средств я бы сегодня на второе место [по распространению коронавируса] после метрополитена поставил. Это не значит, что там всё так плохо, если там быть в маске, как и в метро, то это абсолютно гарантировано, что не заболеешь, но у нас попробуй кого-то заставить это делать. При том, что кормят в самолёте, это уже необходимо как минимум минут на 40 полётного времени быть без маски. Вы же не будете глотать не пережёвывая пищу, – сетует Онищенко. – Самолёты – объекты высокого риска, поэтому лучше от них воздержаться.

Лучше сдать билеты, лучше побыть дома, лучше поехать за город – у кого есть возможность. Там, за городом лучше погулять по лесу, побыть в кругу семьи с пользой для себя провести время и снизить общий уровень эпидемического уровня, который сегодня у нас достаточно тревожный.

Напомним, Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочей недели по всей стране. Глава государства подписал указ о нерабочих днях с целью прекратить распространение коронавирусной инфекции. «Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы».

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