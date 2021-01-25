Беглый Доброхотов, посаженный Саркози и отрицающий реальность Песков: новости к вечеру 30 сентября

Шеф-редактор объявленного «иноагентом» расследовательского медиа The Insider Роман Доброхотов, судя по версии ФСБ, пешком ушел в Украину, миновав пограничников. Журналиста обвинили в незаконном пересечении границы — сделать это законно он не мог, так как следователи забрали у него загранпаспорт. Почему — до сих пор не понятно, его вместе с техникой изъяли при обыске по делу о клевете (формально на иностранного журналиста, по сути на ГРУ), по которому Доброхотов проходит как свидетель — выезд из страны, насколько это известно, ему никто не запрещал.

Однако сегодня в шесть утра в квартиру его родителей и в квартиру, где находились его жена и дети, пришли с обысками. Расследователя объявили в федеральный розыск. Сам Доброхотов из-за границы призывает коллег-журналистов позаботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности своей семьи.

Бывший президент Франции Николя Саркози после долгого разбирательства приговорен судом к году реального лишения свободы за то, что потратил на предвыборную кампанию 42 миллиона евро вместо разрешенных 22 миллионов. Впрочем, отбывать срок экс-национальный лидер будет не в тюрьме, а у себя дома — под электронным наблюдением.

В Кремле снова не увидели ничего сверхъестественного в массовом признании граждан России и СМИ «иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента» после вчерашнего внепланового обновления реестра Минюста (обычно «иноагентами» назначают по пятницам). По словам Пескова, ведомство просто «выполняет закон» и угрозы существованию СМИ этот статус якобы не несет. При этом даже признанная накануне «иноагентом» «Медиазона», которая из-за специфики своего контента почти не размещает рекламу и живет только на подписки, уже рассказала, что многие жертвователи испугались донатить «иноагентам» и отменили пожертвования, хотя по закону никаких рисков это не несет.

Параллельно с новостью о рекордной инфляции, превысившей 7% годовых (9,4% — только для продуктов питания) Минэкономразвития рассуждает о введении новых ограничений для ряда категорий продуктов из Евросоюза, рассказали источники «Ведомостей». Среди европейских товаров, которые могут подорожать в России из-за импортных пошлин перечисляются в частности отдельные виды вин, пиво, туалетная вода, духи и декоративная косметика. При этом размер планируемых ко вводу пошлин не приводится, но учитывая, что это очередной ответ на ограничения со стороны ЕС для российских металлургов, собеседник газеты не исключил, что они будут очень высокими и даже запретительными.

Счетная палата предложила продолжить начатую Путиным практику единовременных выплат на подготовку детей к школе и сделать их ежегодными. Платить предлагается уже не по 10 тысяч рублей, а по 20, и не из бюджета, а из материнского капитала, который сейчас начисляется даже на первого ребенка. В Минтруде уже пообещали изучить идею аудиторов.