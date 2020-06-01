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Ридли Скотт обещает продолжение «Гладиатора»

Новая часть оскароносного «Гладиатора» пойдёт в работу, когда режиссёр «разделается» с Наполеоном Бонапартом

Фото: Скриншот

Когда будет завершена работа над историческим фильмом Kitbag, знаменитый британский режиссёр Ридли Скотт примется за вторую часть легендарной картины 2000-го года «Гладиатор», главные роли в котором сыграли Рассел Кроу и Хоакин Феникс. 

Как рассказал режиссёр журналу Empire, уже сейчас он ведёт работу над сценарием и к тому моменту, как он завершит снимать фильм о Наполеоне Бонапарте, где главную роль также исполняет Хоакин Феникс, новая история римского полководца Максимуса будет готова к работе. «Час "Гладиатора" настанет, когда я разделаюсь с Наполеоном», — объяснил он журналистам.

Продюсер «Гладиатора» Уолтер Паркс ранее говорил, что продолжение истории будет развиваться примерно через 30 лет после окончания первой части, где герой Рассела Кроу умирает. Предположительно, картина будет рассказывать о племяннике императора Коммода — Луции.

Также Паркс заверял, что никакого отношения к версии продолжения фильма, которую написал в 2006 году австралийский рок-музыкант Ник Кейв, картина иметь не будет. В сюжете Кейва Максимуса воскрешают боги Олимпа, чтобы он убил Иисуса Христа и его последователей.

В 2001 году «Гладиатор» получил сразу пять премий «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль (Рассел Кроу) и как лучший фильм. Также картина получила семь номинаций на «Оскара».

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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