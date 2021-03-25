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В Кремле заявили, что расширение реестра иноагентов не несет угрозы для СМИ

По словам Пескова, обсуждение вопроса об изменении закона об иноагентах может начаться после завершения формирования Госдумы

Фото: Дмитрий Мальтера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает журналистике в России, передает ТАСС

«Выполняются законы. Если вы получаете иностранные деньги, то вы вноситесь в этот список. Многие средства информации, целый ряд средств массовой информации, получив этот статус (иноагента - прим.ред.), продолжают свою работу», – сказал Песков, отвечая на вопрос не угрожает ли медийному «цеху» расширение реестра СМИ-иноагентов. 

При этом он подчеркнул, что предложения со стороны СМИ по вопросу о пересмотре закона об иноагентах следует обсуждать после начала работы нового состава Госдумы. 

По его словам, парламент еще не заработал и после того, как закончится формирование комитетов Госдумы, можно будет приступать к обсуждению вариантов, уже предложенных СМИ. 

«Здесь просто нужно чуть-чуть набраться терпения и затем уже приступить к консультациям», – добавил пресс-секретарь. 

Ранее в сентябре более 150 СМИ и НКО потребовали полной отмены закона об «иноагентах». 

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