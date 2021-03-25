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«ОВД-Инфо», Пётр Верзилов, Сергей Смирнов и ещё 18 физлиц признаны иностранными агентами

Минюст обновил свой печально известный реестр физлиц и организаций

Фото: скриншот

Сергей Смирнов

На сайте Минюста опубликованы новые имена граждан и организаций, которые с сегодняшнего дня будут вынуждены представляться иностранными агентами.

Среди физлиц, опубликованных на сайте ведомства, в том числе называются главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, участник Pussy Riot Петр Верзилов, координатор пермского представительства движения «Голос» (признано иностранным агентом) Виталий Ковин и другие граждане России.

В реестр попала правозащитная организация «Зона права» и ООО «ЗП». Медиапроект «ОВД-Инфо» тоже признан иностранным агентом, но не как СМИ, а как незарегистрированное общественное объединение.

Список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента попали «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и «Центр гендерных исследований» в городе Иваново. 

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Политика

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