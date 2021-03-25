Более 150 СМИ и НКО потребовали полной отмены закона об "иноагентах"

«ОВД-Инфо» создало на Change.org петицию с требованием отменить законодательство об «иностранных агентах». Документ подписали десятки редакций средств массовой информации и некоммерческих организаций, а также незарегистрированное движение наблюдателей «Голос»*.

Адресатами петиции указаны Госдума, Совет Федерации и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В тексте документа журналисты указывают, что всё законодательство об «иноагентах» нацелено на «ослабление институтов гражданского общества», а также является «откровенно дискриминационным и неправовым». В частности, оно противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также авторы перечисляют множество ограничений, которые накладывает этот статус на СМИ, НКО или незарегистрированное в России общественное движение. Помимо формальной угрозы уголовного преследования, он образует не прописанные в законе сложности с уходом рекламодателей и отказ от общения источников информации. В конечном счете, ущемляются не только права признанных «иноагентами» организаций, но и граждан России, для которых усложняется доступ к независимой информации и средствам поддержки, обеспечиваемым НКО.

Напомним, что СМИ уже требовали от президента Путина прекратить давление на журналистику в России. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал представить свои поправки к закону об «иноагентах». После того как СМИ сделали это, Песков заявил, что Госдума может рассмотреть возможность имплементирования этих поправок.

«Девять лет, с момента принятия первой версии законодательства об “иноагентах” в июне 2012 года, мы слышим постоянные обещания властей присмотреться к этому законодательству и скорректировать правоприменение. Вместо этого законодательство только ужесточается и расширяется. Теперь оно распространяется не только на некоммерческие организации, но и на СМИ; требует не только отчетности и маркировки, но и вводит прямые запреты. Наконец, это законодательство касается не только организаций, но и обычных людей. “Иноагентом” сегодня может стать кто угодно», — говорится в петиции.

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения».