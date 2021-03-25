Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести изменения в законе об иноагентах.

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», – приводит его слова РИА Новости.

Ранее главные редакторы независимых медиа России составили 12 поправок, которые, по их мнению, необходимо внести в законодательство об «иностранных агентах».

До этого они потребовали полностью упразднить понятие иноагента, однако Песков сказал, что если СМИ хотят доработать этот закон, то это нужно обсуждать в парламенте и внутри сообщества.