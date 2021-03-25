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Песков ответил на обращение СМИ с предложением внести поправки в закон об иноагентах

"Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение", – заявил Песков

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести изменения в законе об иноагентах. 

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», – приводит его слова РИА Новости

Ранее главные редакторы независимых медиа России составили 12 поправок, которые, по их мнению, необходимо внести в законодательство об «иностранных агентах». 

До этого они потребовали полностью упразднить понятие иноагента, однако Песков сказал, что если СМИ хотят доработать этот закон, то это нужно обсуждать в парламенте и внутри сообщества. 

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