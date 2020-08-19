Независимые СМИ предложили изменения в закон об "иноагентах", как советовал Песков

Главные редакторы независимых медиа России составили 12 поправок, которые, по их мнению, необходимо внести в законодательство об «иностранных агентах». Ранее они потребовали полностью упразднить это понятие, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что этого не будет, а если они хотят доработать этот закон, то это нужно обсуждать в парламенте и внутри сообщества.

Главным нововведением, на котором настаивают главреды, является закрепление в законодательстве необходимости признания «иноагентом» исключительно в том случае, если установлено, в интересах какого государства действует конкретное СМИ. Это должен будет доказывать Минюст в рамках судебного заседания. Более того, вносить в реестр «иноагентов» также можно будет исключительно через суд с предварительным уведомлением средства массовой информации. Сейчас признание «иноагентом» происходит во внесудебном порядке.

Поправки предполагают, что Минюсту также придется доказывать, что зарубежное финансирование связано с действиями СМИ в якобы интересах другого государства. Предлагается четко определить в законе понятия «политическая деятельность» (её наличие требуется для признания «иноагентами» НКО) и «лоббизм».

Чтобы признать СМИ «иностранным агентом», главреды предлагают установить долю иностранного финансирования в 30% от доходов СМИ. Причем сюда не должны входить рекламные средства и журналистские премии.

Финансовая отчетность СМИ-«иноагентов», отмечают авторы идеи, должна быть меньше, журналисты должны отчитываться в ФНС в соответствии с налоговым законодательством и в Минюсте — раз в год. Кроме того, по мнению редакторов, необходимо «запретить посягательство на коммерческую тайну СМИ под предлогом внесения его в список «иноагентов».

Подчеркивается, что законодательство об «иностранных агентах» не должно применяться избирательно — в частности, для этого из закона нужно убрать предполагающую это формулировку о том, что СМИ «может быть [признано «иноагентом»]» при выполнении перечисленных условий. Сейчас закон допускает, что подходящие под эти условия ресурсы могут и не быть признаны «иноагентами».

Более того, должна быть предусмотрена четкая правовая процедура выхода из реестра «иноагентов», добавляют составители поправок. По их мнению, нужно определить «порядок и сроки» такого выхода, необходимые для этого условия и отменить «бессрочный статус "иноагента"». Согласно задумке независимых СМИ, Минюст предлагается обязать каждый год проверять внесенные в реестр издания на соответствия этим условиям.

Независимые медиа предлагают снять со СМИ ответственность за отсылки к «иноагентам», только если они не перепечатывают их тексты целиком.

Ещё два изменения редакторы считают нужным внести в закон о физлицах-«иноагентов». Ими предлагается запретить признавать сотрудников СМИ-«иностранного агента» на том основании, что в этом случае за одно действие наказывают дважды. Кроме того, маркировку о создании материала «иноагентом» предлагается размещать только при публикации в СМИ — если человек-«иноагент» написал что-то в соцсетях, он не должен маркировать свой пост.

Текущий реестр «иноагентов», по мнению подписантов, нужно полностью очистить и составлять заново уже с учетом новых требований.

Письмо адресовано президенту Владимиру Путину, его представителю Дмитрию Пескову, а также главе Минюста Константину Чуйченко.

Среди подписантов — главреды «Новой газеты» и «Эха Москвы» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов, главный редактор признанного «иноагентом» «Дождя» Тихон Дзядко, издатель Znak.com Аксана Панова и представители десятка других независимых СМИ.