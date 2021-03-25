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Кремль отрицает факт преследования СМИ. Закон об "иноагентах" отменен не будет

Песков заявил, что Путин не будет обсуждать с Совбезом письмо СМИ и отмену закона об "иноагентах". Преследования СМИ нет

Фото: АГН "Москва"

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с формулировкой о том, что журналистов в России «преследует». Так он прокомментировал коллективное обращение представителей независимых СМИ с требованием прекратить уничтожение журналистики, которое, как он заверил, в администрации видели.

Кроме того, представитель Кремля заверил, что Владимир Путин не намерен обсуждать содержимое этого обращения со своими коллегами на заседании Совета безопасности, которое происходит по пятницам. Закон об «иностранных агентах» также отменен не будет из-за угрозы «вмешательства в наши внутриполитические дела извне». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Маяк».

«Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть и он будет. Другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, в первую очередь, внутри самого цеха, и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти», — заявил Песков.

Напомним, что ранее ряд ведущих независимых СМИ России выступили с требованием упразднить законодательство об «иностранных агентах», снять этот статус и статус «нежелательных организаций» со всех СМИ и отдельных журналистов, а также расследовать случаи нападения на представителей прессы.

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