Независимые СМИ России потребовали от руководства страны прекратить их планомерное уничтожение

Редакции 12 независимых медиа России и профильный профсоюз обратились с открытым письмом к высшему руководству страны с требованием остановить атаку на них и их коллег. Сюда они включают признание СМИ «нежелательными организациями» и «иностранными агентами», дело о госизмене против экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, нерасследуемые избиения отдельных журналистов на массовых акциях, а также их включение в реестр «иностранных агентов».

«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать»,

— говорится в письме, направленном президенту Владимиру Путину, секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову, главе Роскомнадзора Андрею Липову, а также председателям Госдумы Вячеславу Володину и Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Под письмом изначально подписались редакции «Дождя»*, «Новой газеты», «Медузы»*, российского Forbes, Republic, The Village, Wonderzine, Sota Vision, «Стола», Romb, региональных изданий «7х7» и «Псковская губерния». Также к нему присоединяется профсоюз журналистов и работников СМИ. О поддержке письма заявляет и редакция «Эха Москвы», пишет в своем Telegram главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Среди требований журналистов расследование всех фактов давления и атак на представителей СМИ, прекращение «фиктивных» уголовных всех дел против них, полный отказ от реестров «иностранных агентов» и «нежелательных организаций» для СМИ с полным упрощением соответствующего законодательства в этой сфере.

Кроме того, подписанты настаивают, чтобы в России начали соблюдать статью 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), а также иные законы, касающиеся средств массовой информации, «которые должны защищать права журналистов в нормальном демократическом государстве». «Если, конечно, об этом еще можно говорить», — добавляют авторы текста.

*«Дождь», «Медуза», «Радио Свобода», «Важные истории», The Insider, VTimes признаны российскими властями «иностранными агентами». Некоторые их журналисты в целях безопасности и сохранения работоспособности медиа были вынуждены уехать из России, уволиться или пойти на сокращение зарплат. Деловое издание VTimes и вовсе объявило о закрытии в начале этого лета. «Проект», «МБХ Медиа», «Открытые медиа» и «Команда 29» (правозащитная организация, которая также производила медийный контент) были объявлены властями «нежелательными организациями», что автоматически предполагает закрытие под угрозой уголовного преследования.