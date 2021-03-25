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"У нас наступил репрессивный период". Николай Сванидзе сомневается, что закон об иноагентах удастся смягчить

В Госдуме рассказали, что готовы обсудить корректировку закона. Ранее об этом просил Совет по правам человека при президенте РФ

Фото: Russian Look

"Мы готовы к обсуждению и самому заинтересованному разговору", - сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Поводом для инициативы СПЧ стало признание иностранным агентом российского телеканала “Дождь” (признан иностранным агентом - ред.).

Как рассказал Sobesednik.ru член Совета по правам человека Николай Сванидзе, надежды на то, что закон будет изменен у него мало:

- Да, признание “Дождя” многих возмутило, но у меня пока нет ощущения, что дальше будет легче. У нас сейчас в целом наступил репрессивный период в политике. Проблемы в индустрии СМИ - только одна его часть. Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году. Много законов было принято ранее, которые висели над нами дамокловым мечом. Теперь этот меч на нас упал.

По словам журналиста, признание СМИ иноагентом не равно закрытию, но работать журналистам под этим статусом очень трудно. 

- Я бы сказал, что это полузакрытие. У нас уже давно наблюдается кризис в области СМИ, теперь у журналистов появилось дополнительное осложнение в работе. Грубо говоря, таким СМИ разрешают участвовать в забеге, но с гирями на ногах. 

- Какой бы совет я дал журналистам, которые сегодня только начинают работать?, - продолжает Николай Сванидзе, - Главное - не терять лица и идти в независимую журналистику. Слишком уж велик шанс погнаться за деньгами, потерять себя и репутацию. Если это устраивает то - вперед, возможностей для этого масса. Если не устраивает, будьте аккуратны и почаще смотрите на себя в зеркало. Когда смотреть станет стыдно, вы поймете, что движетесь не в ту сторону.

Напомним, закон, позволяющий признавать средства массовой информации иностранными агентами был принят в 2017 году. Однако, массово присуждать этот статус журналистим коллективам и физическим лица начали только сейчас, четыре года спустя.

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