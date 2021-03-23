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Эксперты: СМИ-"иноагентам" запрещено как-либо освещать выборы

"Би-би-си" вспомнила про недавний закон. По существу он запрещает "Дождю", "Медузе" и другим "иноагентам" освещать выборы

Фото: Дмитрий Каверин

Принятый весной этого года закон запрещает НКО- и СМИ-«иностранным агентам» осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению или избранию кандидатов, а также достижению результата на выборах, обращает внимание русская служба «Би-би-си» со ссылкой на специалистов. Это фактически означает, что внесенные в реестр «иноагентов» СМИ вообще не могут писать на тему выборов, как и признанное «иноагентом» наблюдательское движение «Голос».

Закон ещё не применялся ни разу, однако эксперты сходятся во мнении, что он накладывает изданиям абсолютный запрет на освещение всех этапов выборов. К примеру, получается, что про выборы или про кандидатов не могут писать признанные «иноагентами» «Медуза», «Радио Свобода», «Дождь», The Insider, «Настоящее время» и другие. Их общую аудиторию можно смело оценить в миллионы, если не в десятки миллионов россиян.

«Их участь [СМИ-«иноагентов»] вообще ничего не писать о выборах — ни информировать, ни агитировать нельзя, — объясняет член городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга юрист Дмитрий Краснянский. — Они находятся за рамками избирательной кампании, даже простое освещение избирательной кампании можно считать способствующей или препятствующей избранию кандидата».

Сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин считает, что формулировка принятого закона настолько расплывчата, что суд фактическим может принимать по нему произвольные решения. Он также соглашается, что «иноагентским» СМИ теперь грозит ответственность, если они будут «каким-либо образом освещать выборы в России или содействовать просветительской деятельности о выборах».

Юрлицу за нарушение этого правила грозит штраф до 500 тысяч рублей, за повторное — до миллиона, а за третье — до пяти миллионов.

Сомнений в том, какие решения будет принимать суд, основываясь на столь непрозрачном законе, у Бузина, впрочем, нет:

«Суд принадлежит единой системе власти, которая имеет жизненно важный интерес в результатах выборов», — говорит эксперт.

При этом «иностранные агенты» по закону не ограничены в праве участвовать в выборах.

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