Минюст: "Дождь"* признан иноагентом, поскольку получил от Еврокомиссии более €130 тыс.

Телеканал «Дождь»* внесен в список СМИ-иноагента на основании получения 130 тысяч евро от Европейского союза в лице Европейской Комиссии за освещение отношений между ЕС и Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст.

Вместе с тем СМИ распространило информацию других ресурсов, признанных иностранными агентами.

Эти аргументы Минюст признал достаточными для того, чтобы наделить оппозиционный телеканал статусом иноагента.

*Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента