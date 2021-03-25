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Минюст: "Дождь"* признан иноагентом, поскольку получил от Еврокомиссии более €130 тыс.

Вместе с тем телеканал публиковал материалы с ссылками на другие СМИ-иноагентов

Фото: tvrain.ru

Телеканал «Дождь»* внесен в список СМИ-иноагента на основании получения 130 тысяч евро от Европейского союза в лице Европейской Комиссии за освещение отношений между ЕС и Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст.

Вместе с тем СМИ распространило информацию других ресурсов, признанных иностранными агентами. 

Эти аргументы Минюст признал достаточными для того, чтобы наделить оппозиционный телеканал статусом иноагента.

*Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Общество

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