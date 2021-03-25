Познер заявил, что признание Дождя* иноагентом может быть связано с выборами

Российский журналист, ведущий программы-интервью на «Первом канале» Владимир Познер рассказал, что присвоение медиа статуса иноагента, это способ борьбы с оппозиционными СМИ и то, что в случае с телеканалом «Дождь»*, это может быть связано с предстоящими выборами. Об этом он сообщил в эфире «Дождя»*, комментируя решение Минюста о признании телеканала иноагентом.

Как отмечает журналист, меры присвоения статуса иноагента СМИ или отдельным лицам, это «способ борьбы с оппозиционными СМИ», так как все медиа в России делятся на: либо ты «за» существующую власть, либо ты «против».

«Как только начинают ограничивать возможности СМИ, люди сразу ищут, где найти эту информацию, "реальную“ информацию. Это приводит к обратному результату. Странно, что этот урок до сих пор не усвоен», – пояснил журналист.

По словам Познера, происходящее в стране его огорчает и показывает, что «быть оппозиционным журналистом довольно сложно». Он считает, что, признание «Дождя»* иноагентом может быть связано с предстоящими выборами. «Я не люблю гадать. Никакой пользы от этого нет – это вызывает лишь обратный протест», – добавил он.

*20 августа телеканал Дождь был признан Минюстом иноагентом.