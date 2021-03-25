"Голос"*: Функции ЦИК постепенно переходят к силовикам

В докладе на эту тему отмечается, что этот процесс проходит в условиях, которые существенно ухудшились в сравнении с 2016 годом.

«Выборы проводятся на фоне резкого ограничения свободы выражения мнения и свободы информации, свободы собраний и ассоциаций, сопровождаются политическими репрессиями в отношении наиболее активной части оппозиционно настроенных граждан.

Кроме того, фактически уничтожено общедоступное видеонаблюдение, движение «Голос» признано первым в стране «иностранным агентом» без образования юридического лица, ОБСЕ российские власти вынудили отказаться от направления международных миссий наблюдения».

В ключевых выводах доклада авторы отмечают, что у граждан сильно снизилось желание выдвигать свои кандидатуры. Причины тому очевидны: статус кандидатов почти не дает преимуществ, зато может привести к серьезным проблемам, в отдельных случаях — к прямым репрессиям. Все прекрасно понимают, что отказать в регистрации власть может абсолютно произвольно – не зря же принимались новые ограничения пассивного избирательного права. Согласно подсчетам «Голоса»*, его в стране лишены свыше 9 млн человек. Кроме того, регистрация по подписям оказывается фактически невозможной, а на партии может оказываться давление. Подтверждает это и тот факт, что в 2016 году на парламентские выборы выдвинулись 25 партий, а теперь только 15.

Еще больший «прогресс» отмечается в части выбывших из списков кандидатов.

«В 2016 за всю кампанию выбыло 234 кандидата, из них на стадии от заверения списков до их регистрации — 143, – говорится в докладе. -- Сейчас только на этапе заверения списков выбыли 190 кандидатов, всего на 17 августа — 244, а в течение оставшегося срока еще могут быть суды. Число отказов в регистрации кандидатов-одномандатников формально уменьшилось: в 2016 году было 244, теперь же 181. Однако в 2016 году отказы получили всего 15 кандидатов от партий, имевших льготу, в этот раз их число возросло до 25».





Самовыдвиженцев на этот раз зарегистрировано 11 против 25 в 2016 году. К тому же 6 из них явные административные кандидаты.

Еще одной особенностью кампании стало то, что кандидатов отсеивает не столько ЦИК, сколько силовики и органы исполнительной власти. «Широта формулировок нынешнего «антиэкстремистского» законодательства превратила его в удобный для власти инструмент по произвольному отсеиванию оппозиционных политиков, – отмечает «Голос»*. – Большинство кандидатов на федеральном уровне снимают с выборов после решения судов о признании кандидатов причастными к «экстремистским» организациям». Часто это становится реакцией на выдвижение кандидата и откровенно используются именно в целях ограничения конкуренции, как, например, в случае Льва Шлосберга, снятого с выборов по округу № 207 по заявлению «зеленого» конкурента-спойлера.

Один из выводов, к которому приходят авторы доклада: субъектность ЦИК России и окружных избиркомов постепенно утрачивается, Принятие решений о регистрации кандидатов перекладывается на Минюст, полицию или суды – таких случаев во время текущей кампании было множество. При том, что силовики зачастую не приводили никаких доказательств причастности кандидатов к так называемым «экстремистским организациям». Не сильно удивимся, если к следующим выборам Элла Памфилова больше не понадобится, а все ее функции перейдут к условному генералу Золотову.

*№1 в списке незарегистрированных организаций-иноагентов