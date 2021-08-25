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Кремль не считает, что закон о СМИ-"иноагентах" применятся избирательно

Хотя под условия признания "иноагентами" попадают многие СМИ, Песков не считает, что закон применяют избирательно

Фото: АГН "Москва"

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Минюсту вопрос о том, почему в отношении телеканала «Дождь» (объявлен «иноагентом») законодательство о СМИ-«иностранных агентах» было применено, а в отношении государственных агентств и провластных изданий — нет, хотя все они подпадают под критерии.

Также представитель Кремля заверил, что не считает это избирательным применением законодательства: «Нет, я не считаю, что это выборочное применение закона. Там были существенные основания для принятия таких решений. Поэтому лучше, если остаются непонятные моменты, все-таки задавать вопросы Минюсту», — приводит ответ Пескова «Медуза» (издание объявлено «иностранным агентом»).

Напомним, что накануне Минюст объяснил свое решение о внесении «Дождя» в реестр «иноагентов» тем, что канал распространял материалы других «иностранных агентов» и получил финансирование от Евросоюза в размере 130 тысяч евро.

Представители телеканала в ответ пояснили, что финансирование это годами публично декларировалось на сайте и осуществлялось по программе «Россия — это Европа». Там также отметили, что аналогичное финансирование в рамках это программы получили (и публично отчитывались об этом) телеканал Russia Today, ТАСС, газеты «Ведомости», «Известия», а также официальный орган правительства РФ «Российская газета». Все они также неоднократно ссылались в своих материалах на СМИ, признанные «иностранными агентами». Таким образом каждое их этих изданий по букве закона должно быть признано «иностранным агентом».

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