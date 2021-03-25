В Москве с 1 октября пациенты с ОРВИ будут проходить обязательный тест на антиген к COVID

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что все пациенты с симптомами ОРВИ с 1 октября будут проходить обязательный тест на антиген к коронавирусу вместе с ПЦР-тестированием.

«У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», – цитирует Ракову «Интерфакс».

По ее словам, соответствующий приказ подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы. Ракова уточнила, что такие тесты будут брать не только у больных, но и у всех, кто проживает с ними, в случае если тест на антиген будет положительным.

В июле власти Москвы объявили, что все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как зараженные ковидом, и ввели в тестовом режиме экспресс-тестирование.