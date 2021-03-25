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В Роспотребнадзоре назвали симптомы, которые стали чаще встречаться при COVID-19

Из-за мутации вируса симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта стали более распространенными

Фото: Global Look Press

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова сообщила, что тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита стали чаще встречаться при заболевании коронавирусом, передает РИА Новости

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией... общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», – рассказала она и добавила, что у каждого десятого заболевшего других проявлений болезни может не быть.

По словам специалиста, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (жкт) стали встречаться при ковиде намного чаще во вторую волну эпидемии из-за мутации вируса.

Омарова считает, что поражению органов пищеварения при заболевании способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки из-за системного воспаления и сейчас рассматривается гипотеза о том, что желудок наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» коронавируса.

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