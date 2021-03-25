Шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск
На него завели уголовное дело из-за «незаконного» пересечения границы
Шеф-редактор The Insider* Роман Доброхотов, к семье которого силовики пришли сегодня утром с обыском, объявлен в розыск. Об этом сообщила «Дождю» (признан в России иноагентом) его адвокат Юлия Кузнецова.
Она также рассказала, что на Доброхотова завели уголовное дело из-за «незаконного» пересечения границы.
Ранее Роман Доброхотов написал на своей странице в твиттер, что обыски в его квартире и квартире родителей связаны с делом о «незаконном пересечении границы».
Обыски проходят по статье о «незаконном пересечении границы» снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) September 30, 2021
*The Insider признан в России иноагентом