Шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск

Шеф-редактор The Insider* Роман Доброхотов, к семье которого силовики пришли сегодня утром с обыском, объявлен в розыск. Об этом сообщила «Дождю» (признан в России иноагентом) его адвокат Юлия Кузнецова.

Она также рассказала, что на Доброхотова завели уголовное дело из-за «незаконного» пересечения границы.

Ранее Роман Доброхотов написал на своей странице в твиттер, что обыски в его квартире и квартире родителей связаны с делом о «незаконном пересечении границы».