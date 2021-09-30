Полиция пришла с обыском к родителям шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова

Мать шеф-редактора расследовательского издания The Insider (признано властями «иностранным агентом») Романа Доброхотова перестала выходить на связь после того как рассказала «ОВД-Инфо» (издание признано властями «иностранным агентом») об обыске у неё в квартире.

Чем обусловлен обыск, учиненный правоохранительными органами дома у родителей г-на Доброхотова, неизвестно. На место уже выехал адвокат «ОВД-Инфо» Юлия Кузнецова.

Напомним, что в июле полиция уже приходила с обыском к самому Доброхотову. Тогда его также вызвали на допрос. Следственные действия, в ходе которых у расследователя изъяли всю технику и загранпаспорт, объяснили делом о клевете на иностранного журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа, по которому Доброхотов проходит в качестве свидетеля. Г-ну Ван дер Верффу, как утверждается, не понравился твит Доброхотова с расследованием The Insider, в котором утверждалось, что журналист за деньги выполнял команды российских спецслужб, в том числе ГРУ.