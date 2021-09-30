Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:38

Полиция пришла с обыском к родителям шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова

С чем связан обыск, непонятно. Ранее Доброхотова назвали свидетелем по делу о клевете и устроили обыск у него

Фото: Скриншот

Роман Доброхотов

Мать шеф-редактора расследовательского издания The Insider (признано властями «иностранным агентом») Романа Доброхотова перестала выходить на связь после того как рассказала «ОВД-Инфо» (издание признано властями «иностранным агентом») об обыске у неё в квартире.

Чем обусловлен обыск, учиненный правоохранительными органами дома у родителей г-на Доброхотова, неизвестно. На место уже выехал адвокат «ОВД-Инфо» Юлия Кузнецова.

Напомним, что в июле полиция уже приходила с обыском к самому Доброхотову. Тогда его также вызвали на допрос. Следственные действия, в ходе которых у расследователя изъяли всю технику и загранпаспорт, объяснили делом о клевете на иностранного журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа, по которому Доброхотов проходит в качестве свидетеля. Г-ну Ван дер Верффу, как утверждается, не понравился твит Доброхотова с расследованием The Insider, в котором утверждалось, что журналист за деньги выполнял команды российских спецслужб, в том числе ГРУ.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Политика 20 часов назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 неделю назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Здоровье и дом 11 минут назад

Белые грибы замедляют старение, вешенки борются с инфекциями

Общество 16 минут назад

В Испании извинились за социальную рекламу в виде меню с «русскими девственницами»

Общество 1 час назад

«Православненько»: Батюшка поднял продажи аниме-магазина, освятив его

Общество 2 часа назад

В Москве с 1 октября пациенты с ОРВИ будут проходить обязательный тест на антиген к COVID

Происшествия 2 часа назад

В Оренбургской области ищут убийцу трех студенток, тела которых найдены после пожара

Общество 2 часа назад

Главное к 30 сентября: Инфляция больше 7%, ЛГБТ и чайлд-фри – экстремизм, ВИЧ в России

Общество 3 часа назад

МВД изменит порядок выезда несовершеннолетних детей за рубеж

Общество 4 часа назад

В СП предлагают выделять из материнского капитала по 20 тысяч на подготовку детей к школе каждый год

Общество 11 часов назад

Гороскоп на 30 сентября – 6 октября

Политика 11 часов назад

Чеченский министр: Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Происшествия 12 часов назад

В аэропорте Внуково иностранец забрался под крышу. Прокуратура начала проверку

Общество 13 часов назад

Эксперты выбирают фаворитов из новых иноагентов, а КПРФ продолжает бунт: новости к вечеру 29 сентября

Общество 14 часов назад

«Доброшрифт» отказался от коллекции одежды с матерным слоганом в поддержку детей с ДЦП

Общество 16 часов назад

33 дела Навального. Как и за что судили самого обвиняемого человека России

Политика 17 часов назад

«ОВД-Инфо», Пётр Верзилов, Сергей Смирнов и ещё 18 физлиц признаны иностранными агентами

Политика 17 часов назад

Санкции, Украина и Афганистан: о чём будет говорить Нуланд, если приедет в Москву

Недвижимость 18 часов назад

Питерский суд наказал магазин «Магнит» за грохот и вибрацию

Политика 18 часов назад

Политолог: «Закон Собянина, Воробьёва и Кадырова» – сигнал всем о несменяемости власти

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика