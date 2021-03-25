Шеф-редактор The Insider* ответил на обвинение ФСБ в незаконном пересечении границы

Шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова сегодня объявили в розыск из-за «незаконного» пересечения границы, а в его квартире и квартире его родителей прошли обыски. По данным ФСБ, он незаконно, пешком пересек границу России с Украиной.

Сам Доброхотов рассказал Дождю**, что уголовное дело нужно завести против сотрудников ФСБ, которые незаконно отобрали у него загранпаспорт. По его словам, он имеет полное право свободно передвигаться, поскольку Конституция России дает ему такое право.

При этом он подтвердил, что находится за пределами России, но не стал сообщать где именно. Он также заявил, что в ближайшее время появится много интересных расследований, в том числе про ФСБ.

Доброхотов добавил, что журналистам в России сейчас стоит думать не только о своей безопасности, но и о безопасности членов своих семей.

*The Insider включен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**Дождь включен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.