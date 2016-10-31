Долгое время в СМИ ходили противоречивые слухи о личной жизни Михельсона. Известно, что ранее он состоял в браке с супругой по имени Людмила. В 1992-м у них родилась дочь Виктория. Ее именем названа открытая Михельсоном галерея современного искусства в Самаре и благотворительный фонд для детей.

«Желтые» издания рассказывали о проблемах в личной жизни Леонида Михельсона. Якобы бизнесмен имел связь с «молодой красоткой по имени Ольга Еськова, живущей в Испании». По слухам, супруга Михельсона Людмила узнала об измене и решила развестись, но в итоге конфликт был урегулирован. Однако, по данным «Экспресс-Газеты», вскоре любовница объявила о беременности, и бизнесмен ушел из семьи.

— Он перевез новую семью из России в Испанию, купил им пентхаус в 140 квадратных метров в Плайя-де-Сан-Хуане - новом районе курортного города Аликанте. Еськова наняла рабочих и надстроила этаж поверх имеющегося. Причем без разрешения властей, - рассказывала изданию анонимная читательница.

Судя по данным Росреестра, слухи вокруг личной жизни Михельсона небезосновательны. В выписке ЕГРН говорится, что в марте полноправной владелицей квартиры на Пречистенке стала Ольга Александровна Михельсон.

Кстати, в 2019 году Михельсон через суд добился понижения кадастровой стоимости этой квартиры более чем на 110 млн рублей. Бизнесмен заявлял, что по госоценке его жилплощадь имеет кадастровую стоимость чуть более 917 млн рублей, но независимая экспертиза ее оценила на 160 миллионов дешевле. Суд поручил компании «Мосгорэкспертиза» провести свое исследование, по результатам которого квартира Михельсона была оценена в 803 млн рублей. Истец с указанной суммой согласился, и Мосгорсуд постановил внести в ЕГРН изменения ее кадастровой стоимости.

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Председатель правления организации Леонид Михельсон в 2016/2017 году занял первое место среди богатейших россиян по версии журнала Forbes. Сейчас его состояние по разным оценкам превышает 24 млрд долларов.