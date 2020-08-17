Аркадий Любарев*: Вот и меня включили в реестр иноагентов

«Вчера произошло знаковое событие – Минюст внёс меня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, – пишет Аркадий Любарев. Полностью его заявление публикует портал «Голоса»**. – Вместе со мной туда внесли ещё 21 физическое лицо, подавляющее большинство из них – активисты движения «Голос» (в том числе ещё три члена совета движения).

Я неоднократно писал о том, что все законодательство об иностранных агентах – антиправовое. Но закон, предусматривающий включение российских граждан в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента – верх абсурда. Во-первых, мы – граждане, а не СМИ (пусть мы и ведём блоги, но их читают лишь сотни человек). Во-вторых, мы уж совсем не иностранные СМИ. В-третьих, мы – не иностранные агенты.

Впрочем, один мой знакомый по совсем другому поводу (но тоже правовому и политическому) как-то заметил: есть большая разница между законным супругом и лицом, выполняющим функции законного супруга.

Так что прошу иметь в виду: я – не иностранный агент, а лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Те, кто меня хорошо знают, прекрасно понимают суть принятого Минюстом решения и реагируют соответственно. Вчера вечером и сегодня утром я получил поддержку от нескольких сотен людей. Столько откликов у меня не было даже на день рождения! Вот типичные комментарии:

«Горжусь нашим знакомством».

«Это серьёзное признание заслуг и профессионализма».

«Выражаю солидарность и поддержку!»

«Знак качества».

«Я не получаю никакого иностранного финансирования, – продолжает Любарев*. – Более того, уже второй год я не получаю никаких регулярных доходов, кроме пенсии и процентов от вкладов. Впрочем, мы живём в условиях нарастающего абсурда. И если недавно акции Сбербанка были признаны иностранным финансовым инструментом, то я не удивляюсь, если вдруг проценты по сбербанковскому вкладу будут сочтены иностранным финансированием.

Примерно лет десять назад я короткое время получал зарплату в российском НКО, которое существовало на зарубежные гранты. Но вот что принципиально».

Аркадий Ефимович подчёркивает, что «никогда ничего не писал по заказу, а исключительно по внутреннему убеждению». И за более, чем 30 лет работы в области выборов получал вознаграждение за работу из многих источников, включая иностранные гранты и мэрию Москвы.

«Но никто ещё не уличал меня в том, что мои тексты, написанные в течение этих тридцати лет, противоречат друг другу. Независимо от источника финансирования, я всегда писал на основании своих выработанных правовых и политологических принципов и подходов. И никогда не отрекался от того, что написал. Полагаю, что только так должен вести себя настоящий эксперт.

Не могу не вспомнить, что всего три с половиной года назад, когда я праздновал 60-летие, мне вручили два адреса. Один был подписан Эллой Памфиловой, другой – Алексеем Кудриным. Вот краткие выжимки из них:

«Богатейший опыт в этой сфере и высокий профессионализм вызывают искреннее уважение. Вы всегда находите вариант решения сложнейших вопросов, возникающих в период избирательных кампаний, исключительно ответственно и профессионально подходите к любому делу».

«Вы – один из ведущих российских экспертов, занимающихся проблематикой выборов. Исследования и инициативы таких специалистов как Вы позволяют совершенствовать избирательную систему нашей страны».

Интересно, как отреагируют Элла Александровна и Алексей Леонидович на вчерашнее решение Минюста? Скорее всего, промолчат.

Время такое, что «совершенствовать избирательную систему нашей страны» могут только «иностранные агенты».

Естественный вопрос: что дальше?»

Эксперт отмечает, что его новый статус «довольно неприятен», но не критичен. К тому же, благодаря этому у него стало больше читателей.

"Но теперь я чувствую, что круг моих читателей будет расширяться – спасибо Минюсту за рекламу! – заканчивает Аркадий Любарев*. – И я не собираюсь прекращать публицистическую и просветительскую деятельность.

Не хотелось цитировать одного неприятного исторического персонажа, но иногда и он выражался очень точно:

Наше дело правое! Победа будет за нами!»

*Аркадий Любарев внесён Минюстом РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

**«Голос» внесён Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента