Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Бывший президент Франции Саркози был приговорен к году тюрьмы из-за превышения расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Как отмечается, Саркози не пришел на заключительное заседание. Суд счел, что экс-президент продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита. Всего на его кампанию было истрачено более €42 млн вместо допустимых по закону €22 млн.

Ранее Николя Саркози уже отбывал наказание, но по делу о коррупции.