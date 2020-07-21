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Звезда «Доктора Кто» сыграет отравленного в Лондоне Александра Литвиненко

Дэвид Теннант исполнит главную роль в британском сериале об убийстве экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко

Фото: Global Look Press

Дэвид Теннант

В Великобритании телеканал ITV снимет сериал по истории отравления бывшего сотрудника советских и российских спецслужб Александра Литвиненко. В 2006 году он был отравлен полнием-210 в Лондоне, а позднее скончался, предварительно успев стать свидетелем по делу о собственном убийстве и дать показания британским следователям.

Как стало известно таблоиду The Daily Mirror, роль Литвиненко в сериале исполнит британский актер Дэвид Теннант, известный по своим ролям в фильме про Гарри Поттера, а также сериалах «Доктор Кто», «Благие намерения», «Джессика Джонс», «Убийство на пляже» и других.

Роль его супруги Марины Литвиненко, которая до последнего времени не переставала судиться из-за смерти мужа, исполнит актриса Маргарита Левиева, а шоуранером сериала выступит Джордж Кэй, работавший над «Люпеном».

Кэй отмечает, что для него большая честь работать над историей г-на Литвиненко: «Он провёл последние дни, рассказывая полиции подробности произошедшего. Полицейским и замечательной вдове Александра, Марине Литвиненко, потребовалось 10 лет, чтобы эти показания были подтверждены», — говорит шоураннер.

Напомним, что ранее вину России в смерти Литвиненко признал Европейский суд по правам человека. По версии Великобритании, его отравил бывший сотрудник спецслужб, вскоре после убийства ставший депутатом Госдумы Андрей Луговой.

Российская сторона причастность к убийству всячески отрицает.

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