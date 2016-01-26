ЕСПЧ признал, что Россия нарушила право на жизнь отравленного Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил ответственность Российской Федерации за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко на территории Великобритании в 2006 году. Суд счел, что Россия нарушила его «право на жизнь» (статья 2 Европейской конвенции по правам человека) и должна заплатить супруге убитого 100 тысяч евро, а также компенсировать 22,5 тысячи евро, потраченные на судебное разбирательство.

Напомним, что Марина Литвиненко требовала от России 3,5 миллиона евро.

В ЕСПЧ сочли, что в собранных английским следствием материалах содержатся «веские доказательства» причастности к убийству Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых суд рассматривает как агентов РФ. При этом с российской стороны не последовало «удовлетворительного и убедительного объяснения» убийства или опровержения представленных британской стороной доказательств. Также ЕСПЧ в своем решении обращает внимание на отсутствие внутреннего расследования этого убийства в России.

В своем особом мнении представляющий в ЕСПЧ Россию судья Дмитрий Дедов выступил вразрез с мнением большинства представителей суда, написав, что представленные материалы «вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению».

Александр Литвиненко был убит в ноябре 2006 года. Власти Великобритании установили, что причиной смерти стало отравление радиоактивным веществом полоний-210. Они считают виновными в убийстве бывшего офицера российских спецслужб Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Россия отрицает обвинения.