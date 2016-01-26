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ЕСПЧ признал, что Россия нарушила право на жизнь отравленного Александра Литвиненко

Россия должна выплатить вдове убитого Литвиненко 122,5 млн евро за судебные издержки и нарушение его права на жизнь

Фото: Александр Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил ответственность Российской Федерации за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко на территории Великобритании в 2006 году. Суд счел, что Россия нарушила его «право на жизнь» (статья 2 Европейской конвенции по правам человека) и должна заплатить супруге убитого 100 тысяч евро, а также компенсировать 22,5 тысячи евро, потраченные на судебное разбирательство.

Напомним, что Марина Литвиненко требовала от России 3,5 миллиона евро.

В ЕСПЧ сочли, что в собранных английским следствием материалах содержатся «веские доказательства» причастности к убийству Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых суд рассматривает как агентов РФ. При этом с российской стороны не последовало «удовлетворительного и убедительного объяснения» убийства или опровержения представленных британской стороной доказательств. Также ЕСПЧ в своем решении обращает внимание на отсутствие внутреннего расследования этого убийства в России.

В своем особом мнении представляющий в ЕСПЧ Россию судья Дмитрий Дедов выступил вразрез с мнением большинства представителей суда, написав, что представленные материалы «вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению».

Александр Литвиненко был убит в ноябре 2006 года. Власти Великобритании установили, что причиной смерти стало отравление радиоактивным веществом полоний-210. Они считают виновными в убийстве бывшего офицера российских спецслужб Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Россия отрицает обвинения.

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