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Под Лондоном поставили оперу об отравлении Литвиненко российскими спецслужбами

В Великобритании поставили оперу об отравлении Александра Литвиненко. По версии Лондона, за этим стоит Россия

Фото: Скриншот // Александр Литвиненко

Накануне в графстве Суррей недалеко от Лондона прошла премьера оперы об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, за ликвидацией которого, по версии Великобритании, стоит Российская Федерация. Это уже не первое осмысление сюжета в театре: в 2019 году в Лондоне уже ставили спектакль «Очень дорогой яд» по книге репортера газеты The Guardian Люка Хардинга.

Представленная в Великобритании опера об отравлении экс-спецслужбиста радиоактивным полонием-210 носит название «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», пишет ТАСС. Её с разрешения супруге убитого Марины Литвиненко исполнила оперная труппа Grange Park Opera.

За 2 часа и 15 минут на сцене появились не только сам Литвиненко и его жена, но также российский олигарх Борис Березовский, который также был найден мертвым в Лондоне, и Андрей Луговой, обвиняемый в исполнении убийства Литвиненко. В последствии Луговой стал депутатом Госдумы, он входит и в нынешний её созыв.

Во время постановки на сцену также проецировали кадры из семейного архива четы Литвиненко, предоставленные Мариной Литвиненко.

Напомним, что, несмотря на уверенность Лондона в виновности российских спецслужб в произошедшем, Москва до сих пор однозначно отрицает свою причастность к убийству Литвиненко.

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