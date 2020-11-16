Жена убитого Александра Литвиненко подала на Россию в ЕСПЧ. Она требует 300 млн

Марина Литвиненко, супруга покойного экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко намерена через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскать с Российской Федерации 3,5 миллиона евро или более 300 миллионов рублей.

«Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда. Это было преступление, заказанное государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие», — пояснила она британскому изданию The Guardian.

«Российские власти при Путине никогда не извиняются», — говорит она, объясняя, почему для неё важно дойти со своими претензиями до Страсбурга.

Напомним, что Александр Литвиненко был убит в 2006 году на территории Великобритании с использованием радиоактивного вещества полоний-210. По итогам публичного расследования этого дела английские органы власти пришли к выводу, что за этим стоит Россия, а убийство бывшего контрразведчика, предположительно, осуществлялось по личному приказу Владимира Путина.

Сумма иска складывается из двух миллионов евро, которые Марина Литвиненко хочет получить в качестве компенсации потери заработка её мужа, и 1,5 миллиона евро как карательной меры, чтобы Россия перестала совершать тайные убийства.

The Gurdian насчитывает уже семь различных убийств, которые, по мнению издания, пытались осуществить российские власти.