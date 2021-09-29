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Минэк хочет ввести пошлины на пиво, вино, духи и косметику из ЕС. Вплоть до запретительных

В правительстве планируют ограничения на ряд позиций экспорта из ЕС. Это аналог контрсанкций из-за пошлин на сталь

Фото: Global Look Press

Два источника газеты «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников подтвердили, что Министерство экономики и развития России подготовило предложения о введении импортных пошлин на ряд категорий товаров из Евросоюза в ответ на ограничения российского экспорта металлургической продукции в ЕС.

По информации газеты, в плане Минэка говорится о пошлинах на ввоз некоторых видов вин, пива, туалетной воды, духов, декоративной косметики и другого. Ограничения могут затронуть также поставки сельхозоборудования, холодильников и обуви. 

Минпромторг, как утверждается, также планирует свой вариант ответа Евросоюзу. Представитель ведомства пояснил, что это формально не является санкциями, а меры будут соблюдаться лишь пока действуют ограничения на российские товары.

В 2018 году Евросоюз ввел 25-процентную пошлину на ввозимую из России сталь, которая будет превышать определенную ЕС квоту. Эта мера будет действовать как минимум до 2024 года.

Напомним, что, по данным Росстата, годовая инфляция в России сейчас составляет 7,26%. Среди продовольственных продуктов она ещё выше — 9,4%. В борьбе с ростом цен Центробанк уже полгода последовательно поднимает ключевую ставку — на данный момент она составляет 6,75%.

В случае увеличения импортных пошлин цены на перечисленные европейские товары могут вырасти, однако размер пошлин не называется. Собеседники «Ведомостей» говорят, что они могут быть вплоть до запретительных.

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