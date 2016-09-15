Соперничал с Касперским

«Русская компания Group-IB в четыре раза круче, чем Касперский», - так представил себя 34-летний Илья Сачков Владимиру Путину на встрече с победителями конкурса «Немалый бизнес». По словам Германа Клименко (бывшего советника президента по интернету), Сачков неоднократно подчеркивал превосходство над компанией Касперского, которая еще более плотно работает с государством.

Кроме того, СМИ писали об участии Сачкова в деле, по которому проходили сотрудники “Лаборатории Касперского”. В 2019 году Московский окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. По одному делу с ним проходили еще три человека, среди которых бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По данным РБК, Сачков был свидетелем стороны обвинения.

Обстоятельства дела не раскрывались из-за секретности. Ряд СМИ сообщали, что обвиняемые могли быть причастны к утечке данных об атаках на сервера американских демократов перед президентскими выборами в США.