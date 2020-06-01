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«Православненько»: Батюшка поднял продажи аниме-магазина, освятив его

Магазин «раскрутили» с помощью РПЦ. «С нами Бог!» — новый лозунг аниме-консерваторов, почитающих творчество Дугина

Фото: Соцсети

В городе Лиски Воронежской области магазин «Сихон», торгующий мангой и аниме-атрибутикой, был освящен православным батюшкой Игорем.

Событие магазин осветил в своих соцсетях — об этом написали местные СМИ и некоторые паблики, а показатели продаж пошли вверх.

«Православненько, — говорится в описании к посту во «ВКонтакте», в котором рассказывается об освящении магазина. — Ещё со стародавних времён аниме индустрия была близка к православной церкви. Борьба со злом, демонами, другой нечистой силой, а так же стремление героев к созиданию любви и добра – часто встречающийся нарратив в различных аниме и мангах».

Завершается описание обряда словами: «Мы — анимешники! С нами Бог!».

По словам одного из владельцев магазина, после того, как СМИ начали писать о нем, продажи резко выросли и товары начали заканчиваться раньше, чем их завозили. В паблике «Сихона» феномен объясняют фразой: «Божий дух помог в рекламе!»

В магазине поясняют, что воспринимают своё заведение как «центр аниме-консерватизма» и теперь намерены проводить в нем лекции на эту тему. Отметим, что на обложке паблика «Сихона», помимо аниме-персонажей, также изображен одиозный философ Александр Дугин.

Фото: Скриншот

Теги: #Юмор, #РПЦ

Рубрика: Общество

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