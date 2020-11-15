Победа трех автократов и Собянин – похититель Рождества. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Главным событием недели без всяких сомнений стало прекращение войны между Арменией и Азербайджаном, причем так уж получилось, что от трехстороннего соглашения выиграли также три стороны, однако если подписывали его Армения, Азербайджан и Россия, то среди победителей те же, но вместо Армении — Турция, которая не только обеспечила долгожданную победу «исламского мира» (а вместе с тем подняла рейтинги автократа Эрдогана), но и получила прямой выход на Каспийское море и Южный Кавказ (Дагестан): договор предусматривает появление транспортного сообщения между Нахичеваньской автономной республикой (Азербайджан) и основной частью Азербайджана, предположительно, по ирано-армянской границе в районе Мегри, причем Турция уже объявила о строительстве ж/д пути в Нахичевань,

Примерный маршрут от Турции до Азербайджана // Google Maps

в свою очередь, Баку кроме воссоединения со своим патроном получает назад территории, утраченные 20 лет назад и «эффект Крыма» для автократа Алиева, ставшего настоящим героем, хотя определенно не нашего романа — для России плюсы найти можно (усиление военного присутствия, недопущение перехода военных действий на территорию Армении), но они весьма неоднозначны, другое дело, что Кремль и лично автократ Владимр Путин небезосновательно сумели выставить себя рыцарями в белых доспехах, принесшими мир и спокойствие в регион (какая-то сплошная победа авторитаризма), а заодно растоптать власть Никола Пашиняна (пришедшего к ней через улицу), которого полстраны хочет разорвать на куски и называет предателем — понять их можно, но если вдуматься, других вариантов у него фактически не было: победить в войне против альянса Турции (вторая армия НАТО) и Азербайджана Ереван не мог и, очевидно, терпел тяжелое поражение, теряя территории, в то время как Россия, на которую была вся надежда, дала понять, что вмешиваться не станет, — дальнейшее продолжение конфликта привело бы только к бОльшим потерям и сдаче Степанакерта со всеми вытекающими,

а вот о чем армянам сейчас действительно стоит побеспокоиться — это вещи, до сих пор неоговоренные — возможное участие турецких ВС в миротворческой миссии (чего не хочет допустить и Москва) и статус Карабаха, который в соглашении так и не прописан (над чем смеялся Алиев), это, кстати, позволяет говорить, что реализация так называемого «плана Лаврова», начатая мгновенно после взятия города Шуши/Шуша, хоть и привела к фактической замене армянских войск в регионе на российские, не стала постоянным решением, а лишь заморозила проблему на пять лет или на еще более длительный срок — регион был и остается конфликтным, но пока можно уверенно констатировать главное: наконец закончилась по-настоящему кровопролитная война, а к методам можно относиться по-разному (почитайте мнения Глеба Павловского и Аркадия Дубнова),

как и к новым перестановкам в российском правительстве, хотя нужно понимать, что в плане целеполагания они ни на что повлиять не могут, ведь политик во власти только один (един во множестве лиц), а все остальные являются функцией, но за неимением настоящей политической жизни все бросились обсуждать значение смены Дитриха на Савельева, а Новака на Шульгинова, хотя, по правде говоря, этих фамилий в стране почти никто не знал (знал Станислав Белковский и всё нам рассказал): возьмем вот аварию вице-премьера Оверчука, из которой общество вынесло только одно, что у нас есть вице-премьер Оверчук — его тогда госпитализировали, а что было дальше (выжил? кто виноват в ДТП? дело завели?) — об этом новостей почти не было, потому что в реальности судьба заместителя премьера волнует мало кого (с ним всё хорошо), и обсуждать на этом фоне перестановки в правительстве кажется демагогией и умозрительным онанизмом, хотя, как мы выяснили на этой неделе, даже это в исполнении Дзюбы можно бурно обсуждать всей страной (а нужно ли?),

однако и такие разговоры кажутся более содержательными, чем персональные санкции России против Германии и Франции, после объявления которых, по всей видимости, Меркель потеряет свои сбережения в «Сбере», а Макрон откажется от уикенда в Томске — достаточно лаконично на это ответил представитель ФРГ Штеффан Зайберт, пояснивший, что таким образом Лавров просто пытается перевести тему с международного скандала с использованием химического оружия против Навального,

но, судя по заявлениям Microsoft об атаке «русский хакеров» на фармкомпании, производящие вакцины, скандалов нам хватит и без Навального, причем, как во вне, так и внутри страны, в которой родственники Кадырова скоро займут все руководящие должности, прилетевший на смену экономившему на чиновниках Фургалу Дегтярев нанимает семь охранников за 33 млн, следователи воруют в «Пятерочках», детям строят бутафорский концлагерь, а Россотрудничество отказывается от «Тотального диктанта» с одним из самых популярных писателей Дмитрием Глуховским из-за его якобы «русофобии» (он, кстати, в ответ объяснил, что такое патриотизм) — радоваться остается лишь 92-процентной эффективности «Спутника V» (хотя это не точно) и разрешению от Собянина выходить на улицу в Новый год, который, в Беларуси, судя по настроениям протестующих, пройдет не под фейерверки, а под светошумовые гранаты, ведь режим Лукашенко продолжает убивать, а Тихановская уже открыто называет его террористом и просит считать ОМОН экстремистской организацией.