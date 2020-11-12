Война в Карабахе стала политической: РФ и Турция не могут договориться о миротворцах

После подписания трехстороннего договора о мире в Нагорном Карабахе между Россией, Азербайджаном и Арменией Москва начала ввод своих войск в регион. Российские солдаты из миротворческой миссией уже занимают позиции в регионе, но несмотря на заверения Кремля в том, что поддерживать мир будут только они, Турция уже открыто говорит о намерении участвовать в этом процессе на равных.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара рассчитывает на роль миротворца в Карабахе на тех же условиях, что и Москва, передает РБК со ссылкой на агентство Anadolu. По его словам, российско-турецким мониторинговым центром дело не закончится и страна также создаст собственные «наблюдательные отделения» в регионе. Он также анонсировал прибытие в Москву их делегации, которая обсудит детали сотрудничества по наблюдению с земли и воздуха.

Министр обороны страны Хулуси Акар также заявил, что «Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху», передает агентство «AA». Он заверил, что «турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии».

Всё это идет вразрез с позицией, которую с первых дней занял Кремль. Сперва пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в подписанном договоре о роли Турции «нет ни одного слова», затем официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что кроме российских военных в регионе больше не будут присутствовать другие миротворцы.

Сегодня о том же заявили и Министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что турецких наблюдателей в Карабахе не будет, они смогут присутствовать лишь в мониторинговом центре в Азербайджане. «Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху», — заверил он.

Этой же позиции придерживается и Песков, пояснивший сегодня, что в ситуации «какие-то есть расхождения в понимании» (цитата по РИА Новости). Он добавил, что «свершившегося факта» здесь нет, но Россия намерена быть единственным миротворцем.

Кроме того, представитель Кремля заявил о давнем расхождении позиций России и Запада с видением ситуации Анкарой. По его словам, Турция в отличие от других стран, включая РФ, не считает мирное урегулирование единственным выходом из ситуации, а «придерживается иной точки зрения», цитирует его «Интерфакс».

«Вы знаете, что наш президент также высоко ценит конструктивный подход его турецкого визави, президента Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог, но, конечно же, по таким сложным субстанциям не обходится и без определенных, скажем так, нюансов в подходах, разногласий, которые также мы имеем в виду урегулировать в ходе диалога с нашими турецкими партнерами», — сказал он, добавив, что в Кремле «удовлетворены» подписанием трехстороннего договора.

Разногласия по поводу участия в миротворческой миссии турецких ВС возникли сразу после подписания документа, когда об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Позднее выяснилось, что он прямо перед подписанием соглашения, глядя в глаза Владимиру Путину, предупредил, что это является частью сделки, на что российский лидер возражать не стал, перейдя к непосредственному подписанию.