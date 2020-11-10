"Об этом нет ни одного слова": Песков уклончиво ответил о турецких миротворцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информации об участии турецких вооруженных сил в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе в рамках трёхстороннего соглашения Москвы, Еревана и Баку.

«Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

Ранее об участии турецкой стороны в создаваемом Россией миротворческом центре по контролю за прекращением огня в Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. То, что Минобороны России и Турции намерены подписать отдельное соглашение по этому поводу подтвердил и «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Отметим, что, учитывая формулировку, использованную пресс-секретарем президента, сведения агентства его словам не противоречат. Там говорится, что совместная миссия обсуждалась на уровне двух стран и будет закреплена отдельным соглашением. Песков же только утверждает, что это не прописано в трехстороннем соглашении и сам факт прибытия ВС Турции в регион пока не согласован.