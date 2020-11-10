Путин предал Пашиняна? Глеб Павловский оценил мирное соглашение по Карабаху

Президент фонда эффективной политики Глеб Павловский дал большое интервью Sobesednik.ru.

– Подписание Владимиром Путиным мирного соглашения по Карабаху означает, что он предал Пашиняна?

– Думаю, в таких конфликтах, когда речь идет об остановке войны, моральные оценки неуместны. Армения совершенно очевидно проигрывала войну, и продолжение ее могло привести к очень опасной вещи – вторжению азербайджанцев на территорию самой Армении.

Это вынудило бы Россию воевать в чужой войне, которая ей совсем не нужна. Поэтому я считаю, что Россия, может, и запоздало, но сыграла ту роль, которую должна была сыграть.

Никакого другого компромисса, кроме остановки войны на той боевой линии, на которой находились стороны, просто нельзя представить. Дальнейшее движение могло идти только в сторону Армении. Это было очевидно. Россия вмешалась – и правильно сделала.

Глеб Павловский // Фото: Facebook

– Алиев уже назвал этот договор капитуляцией Армении…

– Легко понять, что стороны будут использовать в своей пропаганде любые крепкие слова, но во всяком случае для Армении это никак не выигранная война.

Надо понимать, что для руководителей обоих государств самым опасным было то, что их народ увидел бы их проигравшими. Ни Алиев, ни Пашинян не могли остановиться, пока народ ждал от них победы. Но Пашиняну теперь будет труднее пропагандистки упаковать этот компромисс в форму победы. У него тяжелое время, действительно, но войну остановили.

Ильхам Алиев // Фото: Global Look Press

– В отставку ушел секретарь Совета национальной безопасности Армении. Результатом недоволен и сам народ. Почему армяне воспринимают Пашиняна как предателя?

– Надо знать армянское национальное самосознание. Они ведь все эти 25 лет считали, что Армения освободила свою территорию, а не оккупировала азербайджанскую.

Более того, Пашинян еще (безусловно, это было глупостью с его стороны) высказывал какие-то добавочные территориальные пожелания Азербайджану. Это дало повод Азербайджану выступать обороняющейся стороной.

Что тут делать с национальной идентичностью? Армяне до сих пор не могут забыть, как 100 лет назад потеряли возможность получить половину Турции.

– Алиев заявил о вводе на свою территорию турецких войск, но в соглашении трех сторон – России, Армении и Азербайджана, нет информации о такой возможности...

– Ну это будет решаться в ходе рабочих контактов. В принципе, Россия не может помешать Азербайджану на своей территории ввести турецкие войска, но это будет недружественным актом, и Баку это понимает. Поэтому, думаю, этого не будет, но ситуация некоторое время будет колебаться вокруг этого риска.

Несомненно, Турция стала участником кавказских конфликтов. И это само по себе говорит об ослаблении роли России в регионе.

– Как в целом вы оцениваете путинское решение мирного соглашения с российскими миротворцами?

– В последнее время это редкий пример одновременно и компромиссного, и успешного решения. Оно не выглядит демонстративно силовым. Россия использовала те возможности давления, которые у нее были. Они не велики, но они есть. И избежала пока на данном этапе включения Турции в число гарантов, что привело бы, скорее всего, к неустойчивой ситуации. В общем, это успех. Ничего не скажешь.

– Насколько долгосрочен будет этот мир?

– Если в Ереване к власти не придет партия войны (думаю, Россия здесь имеет возможность это предотвратить), то в ближайшее время войны не будет. А это уже успех.

– Повлияет ли на кавказский конфликт смена власти в США?

– Я думаю, что такие вещи надо рассматривать в стратегическом контексте. Стратегически начались и идут последние 100 дней президентства Трампа и прихода Байдена, который, безусловно, является более проармянским президентом и мог бы спровоцировать продолжение конфликта.

Вообще, эти 100 дней – очень важный период: он важен и для Трампа, и еще более для нас, потому что к концу этого года Россия подошла в очень плохом стратегическом состоянии.

Почти по всему кольцу конфликтов вокруг она проявляет слабость – по объективной причине: ее позиции сильно разрушены, международная политика ведется на дилетантском уровне деклараций, каких-то провокаций, скандалов, спецопераций. Поэтому, думаю важно сейчас использовать правильно эти 100 дней как окно возможностей и уменьшить количество таких опасных точек.

Таких точек еще несколько, во всех дела идут у нас неблестяще. Я не очень верю, что Путин справится с проблемой Лукашенко. Что касается Украины… Я думаю, она могла бы сделать шаг, но первой его должна сделать Россия, но такой готовности я не вижу.