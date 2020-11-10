Путин не оспаривал участие Турции в миротворческой деятельности в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выложил полную запись переговоров, предшествовавших подписанию трехстороннего договорам между Москвой, Баку и Ереваном. На ней он, глядя в глаза Владимиру Путину, сказал, что одни из его пунктов является совместная миротворческая деятельность России и Турции в Нагорном Карабахе. Путин не возражал и согласился перейти к подписанию.

«Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития (...)», — говорит Алиев на записи.

«Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов (...)», — сказал после этого Владимир Путин.

Отметим, что в опубликованной Кремлем версии соглашения пункта про участие Турции нет.

Как писал ранее Sobesednik.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично заявила, что Россия будет единственным миротворцем в Нагорном Карабахе. При этом до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков довольно уклончиво ответил на подобный вопрос, лишь уточнив, что участие Турции не «согласовано» (с кем, он не сказал) и отсутствует в трехстороннем соглашении. Это напрямую противоречит заявлению Алиева.

Отметим, что Алиев с самого начала настаивал, что Турция станет одним из участников миротворческой миссии в Карабахе.