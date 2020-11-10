Турция намерена принять участие в миротворческой миссии в Карабахе

Турецкие власти продолжают переговоры о своем участии в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе в контексте трехстороннего соглашения. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Захарова утверждает, что этого не будет.

«Сейчас вопрос в том, как ситуация будет контролироваться и мониториться. Наши переговоры на этот счет продолжаются», — передает его слова «Фонтанка» со ссылкой на агентство Anadolu.

При этом, со слов официального представителя МИД России Марии Захаровой, Турция поддержала трехстороннее заявление Москвы, Еревана и Баку: «Главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае», — цитирует её «Эхо Москвы». Она также заверила, что в Карабахе не будет никаких миротворцев кроме российских.

Ранее участие Анкары в регулировании мира в регионе анонсировал глава Азербайджана Ильхам Алиев. Это подтверждал и источник «Интерфакса».