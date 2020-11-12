Кураев – о решении Путина по Карабаху: "Судьба армян висит на тонком турецком слове"

Публицист, общественный деятель Андрей Кураев раскритиковал условия мирного договора, одобренного Кремлем.

Ряд политологов, оценивая контуры мирного соглашения по Нагорному Карабаху, заключенного Арменией, Азербайджаном и Россией, пришли к выводу, что прописанные в нем условия – оптимальный вариант, гарантирующий окончание войны. В частности, в интервью Sobesednik.ru Глеб Павловский назвал договор «успехом».

Однако единодушия в оценке мирного договора нет. Пока одни эксперты «бросают в воздух чепчики», другие говорят о последствиях соглашение весьма осторожно, подчеркивая шаткость зафиксированных позиций и общую ненадежность договора. Этого мнения придерживается и публицист, общественный деятель Андрей Кураев. В подтверждение своей мысли Кураев проводит параллель между нынешним соглашением по Карабаху и «мюнхенским сговором».

– То, что произошло с Карабахом-Арменией в последние дни, это довольно точное воспроизведение трагедии Чехословакии 1938 года, – считает Кураев. – Сначала «Ах, какая была Держава!», потом ее обломки долго толкаются локтями из-за определения своих новых границ.

Непонятно, что выше: принцип нерушимости однажды признанных и довольно искусственных, случайных границ, или же право территорий определять свое будущее на локальных референдумах, – отмечает публицист на своей странице в ЖЖ.

В конце концов Антанта признает свою Версальскую ошибку: немцев они превратили в разделенную нацию и подвергли унижению в новых лимитрофных государствах, – напоминает Кураев. – И если немцы, составляющие большинство жителей Судет, все же желают быть с Германией, то нет оснований им в этом мешать. Другое дело, что Чехословакия, оставшись без защитного пояса, который она соорудила в Судетских горах, становится беззащитной. Но Германия обещала не нападать...

Андрей Кураев // Фото: Андрей Струнин

Андрей Кураев подчеркивает непоследовательность мыслей и поступков российской власти. «Путинская пропаганда», напоминает Кураев, «язвительно критиковала эту логику», а теперь мы видим практически повторение уже знакомого сценария.

– Кремль на наших глазах сегодня воспроизвел ту же схему: он лишил армянский Карабах защитного пояса из (да, несправедливо) захваченных им азербайджанских районов, – констатирует Кураев.

И дальше судьба армян, оставшихся в Степанакерте и окрестностях, висит на тонком честном турецком слове.

На взгляд Кураева, те, кто сегодня защищают карабахский договор, теперь не имеют права осуждать мюнхенское соглашение.